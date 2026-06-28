SARONNO – Tornano gli interventi di disinfestazione contro le zanzare nei parchi e nelle aree verdi comunali. I trattamenti adulticidi saranno effettuati nelle notti tra lunedì 29 e martedì 30 giugno e tra martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio, a partire dalle 22.

Gli interventi interesseranno i parchi e le aree verdi del territorio comunale con l’obiettivo di contenere la presenza degli insetti durante il periodo estivo.

Per motivi di sicurezza, durante tutta la notte dei trattamenti il Comune invita i cittadini ad adottare alcune precauzioni:

non esporre cibo e animali all’esterno;

tenere porte e finestre chiuse;

non lasciare la biancheria stesa all’aperto.

Un’attenzione particolare è richiesta anche a chi possiede un orto vicino alle strade comunali interessate dagli interventi. Gli ortaggi non dovranno essere raccolti né consumati nelle 72 ore successive al trattamento. Trascorso questo periodo, sarà comunque necessario lavarli accuratamente prima del consumo.

La disinfestazione rientra nelle attività periodiche programmate dall’Amministrazione comunale per limitare la proliferazione delle zanzare e ridurre il rischio di disagi durante la stagione estiva.

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