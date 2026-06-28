Cronaca

SARONNO – Momenti di tensione all’alba di sabato 27 giugno in via Pietro Micca, dove un uomo di 29 anni, ha dato in escandescenza rendendo necessario l’intervento del pronto intervento sanitario e delle forze dell’ordine.

L’allarme è scattato alle 6.11. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno, un mezzo di soccorso avanzato e i carabinieri della Compagnia di Saronno. Inizialmente l’intervento è stato classificato in codice verde, ma durante le operazioni di soccorso il trasporto in ospedale è avvenuto in codice giallo.

E’ apparso sui evidente ai soccorritori come l’uomo a torso nudo e che urlava in mezzo alla strada fosse sotto l’effetto di sostanze psicotrope. Da un accertamento è emerso come il ventinovenne fosse una persona affetta da patologie di natura psichiatrica. I sanitari del 118 hanno proceduto a calmarlo in modo da realizzare il trasferimento all’ospedale cittadino. L’episodio si è concluso con il ricovero del giovane e senza conseguenze per altre persone.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09