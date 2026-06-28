Città

SARONNO – In occasione della festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni della città, lunedì 29 giugno alcuni servizi del presidio ospedaliero di Saronno e della Casa di Comunità subiranno variazioni. Lo ha comunicato l’Asst Valle Olona, invitando gli utenti a tenere conto delle chiusure prima di recarsi nelle strutture sanitarie.

Per quanto riguarda l’ospedale di Saronno, resteranno chiusi gli uffici amministrativi, il Cup, l’Urp e il centro prelievi del presidio, il front office della Radiologia, il Serd (Servizio per le dipendenze) e il Cps (Centro psicosociale) di Saronno. Saranno inoltre sospesi il servizio di accettazione ricoveri e quello per la richiesta delle cartelle cliniche.

Alla Casa di Comunità di Saronno saranno invece chiusi tutti i servizi ad accesso diretto. L’Asst precisa però che tutte le prestazioni già prenotate si svolgeranno regolarmente secondo l’orario previsto, senza variazioni per gli utenti che hanno già un appuntamento fissato.

La sospensione dei servizi amministrativi e ambulatoriali è legata alla festività patronale, come previsto anche dalle informazioni permanenti pubblicate dall’Asst Valle Olona per il presidio saronnese. Restano garantiti i servizi di emergenza e le attività non interessate dal provvedimento.

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