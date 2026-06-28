SARONNO – Un percorso dedicato alla cura della città si è concluso con un episodio di razzismo che ha colpito uno dei ragazzi impegnati nel progetto Giovani in Campus. A raccontare quanto accaduto è l’assessora Lucy Sasso, che ha condiviso sui social un messaggio di condanna dopo l’aggressione verbale avvenuta mentre il gruppo stava terminando alcuni lavori alla biblioteca.

A spiegare il progetto, ormai un classico dell’estate saronnese la stessa esponente della Giunta che ha spiega come “per due settimane i ragazzi e le ragazze di Giovani in Campus si sono presi cura di Saronno, ripulendo aree verdi, ridipingendo panchine, sistemando muri e raccogliendo rifiuti per contribuire al decoro della città”.

Poi il racconto del grave episodio: “Proprio al termine di una di queste attività, un uomo si è avvicinato al gruppo iniziando a urlare contro i partecipanti e rivolgendo parole violente e razziste. A uno dei ragazzi ha gridato: “Tornatene al tuo Paese.” La risposta del giovane è stata semplice e diretta: “Io sono nato in Italia.”

Il giorno successivo l’assessora Lucy Sasso ha incontrato il ragazzo e gli ha chiesto scusa a nome della città: “Mi sono scusata con lui. Perché Saronno è meglio di così. Perché non voglio che un ragazzo che vive in questa città, che se ne prende cura e dedica il suo tempo a renderla migliore, pensi che il meglio che possa ricevere in cambio siano insulti razzisti da parte di un passante” ha scritto l’assessora nel suo post.

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