iltra2

TRADATE – Torna al centro dell’attenzione, sui social, il tema del degrado nell’area della stazione ferroviaria di Tradate. Nelle scorse ore, infatti, una segnalazione pubblicata su Facebook ha riacceso il dibattito sulle condizioni della zona dei binari. A lanciare l’allarme è stata una cittadina che ha denunciato la presenza di numerosi rifiuti accumulati tra i binari, parlando di “numerose bottiglie e lattine” e segnalando anche il ritrovamento di alcune siringhe.

Una situazione che, secondo quanto evidenziato nel post, rappresenterebbe un problema sia dal punto di vista del decoro urbano sia sotto il profilo della sicurezza. “Mi chiedo come mai, con tutte le tasse che paghiamo, le istituzioni non prendano provvedimenti. Si fa tanta propaganda per la sicurezza: è questa la sicurezza che ci danno?” scrive l’autrice della segnalazione. Il messaggio ha raccolto l’attenzione di numerosi utenti, riaprendo il confronto sulle condizioni dell’area ferroviaria e sulla necessità di interventi di pulizia e manutenzione.

La presenza di rifiuti lungo i binari rappresenta da tempo una delle criticità segnalate dai frequentatori della stazione, con richieste di maggiori controlli e interventi periodici per garantire un migliore livello di decoro dell’area.

(foto: particolare di una immagine comparsa sui social)

28062026