Comasco

TURATE – È tornata pienamente fruibile la sala polifunzionale comunale, uno degli edifici pubblici maggiormente colpiti dalla violenta grandinata che nel luglio 2023 aveva provocato ingenti danni sul territorio. L’Amministrazione comunale ha infatti annunciato la conclusione dei lavori di ripristino complessivo della struttura, che può ora riaprire le porte ai cittadini e alle associazioni. Per riportare l’edificio alle condizioni ottimali è stato necessario realizzare un articolato intervento di manutenzione straordinaria, accompagnato da importanti opere di adeguamento e riqualificazione sia della struttura sia degli impianti. L’investimento sostenuto dal Comune supera i 355 mila euro.

Tra gli interventi eseguiti figurano la realizzazione della nuova copertura, la rimozione e il rifacimento del controsoffitto, il ripristino delle murature e delle parti in cartongesso, la sostituzione della pavimentazione danneggiata, una nuova imbiancatura, il ripristino e l’adeguamento degli impianti, nuove verifiche tecniche con trattamento acustico e una pulizia straordinaria dell’intera struttura. La sala polifunzionale torna così a disposizione della comunità e delle realtà associative del territorio. L’Amministrazione comunale ha già comunicato la riapertura degli spazi al Corpo musicale Santa Cecilia ed è al lavoro per programmare nuove iniziative dedicate agli studenti delle scuole, che potranno utilizzare una struttura completamente rinnovata e pienamente funzionale.

Per il Comune si tratta di un passaggio importante nel percorso di recupero del patrimonio pubblico danneggiato dagli eventi atmosferici del 2023, che avevano interessato 20 dei 22 edifici comunali. La riapertura della sala polifunzionale restituisce infatti alla cittadinanza uno spazio di riferimento per attività sociali, culturali e associative, destinato a tornare protagonista della vita della comunità turatese.

28062026