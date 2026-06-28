Città

UBOLDO – Nuovo lotto di asfaltature in partenza a Uboldo. Da lunedì 29 giugno prenderanno il via gli interventi di manutenzione su alcune strade e marciapiedi del paese, nell’ambito del terzo lotto dei lavori programmati dall’Amministrazione comunale. L’obiettivo è sistemare i tratti più deteriorati della viabilità e migliorare la sicurezza per automobilisti e pedoni.

Secondo l’avviso diffuso dal Comune, gli interventi interesseranno diverse vie del territorio con lavori differenziati a seconda delle necessità.

In via Caduti della Liberazione sarà rifatto il manto stradale nel tratto compreso tra l’incrocio con via Papa Giovanni Paoli I e il ponte sul Bozzente, con particolare attenzione ai punti maggiormente ammalorati.

In via Legnano i lavori riguarderanno esclusivamente il tratto sterrato.

In via I Maggio è invece previsto un intervento sul marciapiede e sulla pista ciclopedonale.

In via Cattaneo sarà interessato il tratto rettilineo compreso tra via Monte Grappa e via Legnano, mentre i lavori coinvolgeranno anche via Brera.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea che sarà predisposta durante il cantiere e si scusa anticipatamente per gli eventuali disagi alla circolazione.

Questi interventi si affiancano al cantiere già avviato da Snam Rete Gas per la sostituzione della dorsale del gas in via IV Novembre, lavori iniziati il 15 giugno e destinati a concludersi a metà settembre, con restringimenti della carreggiata ma mantenimento del doppio senso di marcia.

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