Varesotto

VARESE – Una giornata dedicata allo sport, all’ambiente e alla solidarietà sulle rive del lago di Varese. Si è aperta ieri l’edizione 2026 di “Vivilago”, manifestazione promossa dal Lions Club Varese Sette Laghi con l’obiettivo di valorizzare uno dei luoghi simbolo del territorio, coinvolgendo cittadini, associazioni e istituzioni. Tra i partecipanti all’inaugurazione istituzionale anche la parlamentare varesina Maria Chiara Gadda (Italia Viva), presente insieme al sindaco di Varese Davide Galimberti e all’assessore Roberto Molinari. “Il lago di Varese è tra i luoghi più amati dai varesini, perché rappresenta uno spettacolo della natura – ha sottolineato Gadda – Vivilago è un’occasione di festa, con tanto sport e sano divertimento, che avvicina i cittadini alla biodiversità del nostro lago”.

La deputata ha inoltre espresso un ringraziamento al Lions Club Varese Sette Laghi non solo per l’organizzazione della manifestazione, ma anche per l’impegno sociale che il sodalizio porta avanti durante tutto l’anno, evidenziando la presenza, nel corso dell’evento, di realtà del volontariato e della cooperazione sociale che hanno contribuito ad arricchire il programma della giornata. La manifestazione propone infatti iniziative sportive, momenti di sensibilizzazione ambientale e attività dedicate alla comunità, con l’intento di promuovere la conoscenza e la tutela dell’ecosistema del lago.

Per la stessa Maria Chiara Gadda la giornata non si è limitata alla partecipazione istituzionale. La parlamentare ha annunciato infatti che nel pomeriggio sarebbe poi scesa in acqua in prima persona, prendendo parte alla prova di dragon boat, una delle iniziative sportive e solidali inserite nel programma della manifestazione. Un modo, ha spiegato, per vivere da protagonista lo spirito di condivisione e partecipazione che caratterizza Vivilago.

28062026