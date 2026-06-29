Cronaca

ORIGGIO – Incidente nella notte sull’autostrada A8 Milano-Varese, dove intorno all’1.40 si è verificato uno scontro tra auto all’altezza del cavalcavia numero 11. Nell’impatto sono rimaste coinvolte tre persone.

Secondo i dati dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), sul posto sono intervenuti tre equipaggi di ambulanza, due automediche, i vigili del fuoco, la Polizia stradale di Novate e il personale di Ats Novate.

Le persone coinvolte sono un ragazzo di 20 anni, una donna di 54 anni e una persona di 55 anni. Due feriti sono stati trasportati in ospedale: uno in codice verde all’ospedale di Garbagnate Milanese e uno in codice giallo all’ospedale di Legnano. La terza persona è stata assistita sul posto e non ha avuto bisogno del trasporto in pronto soccorso.

La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento da parte della Polizia stradale, intervenuta per i rilievi e la gestione della viabilità.

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