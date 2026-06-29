Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata dalla mamma di un bambino che ha appena concluso il percorso alla scuola dell’infanzia San Vincenzo. Una riflessione nata con un ringraziamento rivolto alle insegnanti e a tutto il personale della scuola per il lavoro educativo svolto negli anni. Attraverso il racconto personale, la lettrice sottolinea il valore dell’accoglienza, della cura quotidiana e dell’attenzione dedicata ai bambini, soffermandosi sul significato più profondo dell’educazione e sul diritto di ogni bambino a sentirsi amato.

ecco il testo integrale

Sono la mamma di un remigino della scuola dell’infanzia San Vincenzo di Caronno Pertusella. Vi scrivo perché ho pensato che la meravigliosa esperienza vissuta in questi anni non potesse rimanere confinata in un semplice “grazie”. Ogni genitore, quando sceglie una realtà prescolastica o scolastica, affida ciò che ha di più prezioso: il proprio figlio. Valuta le attività, la struttura, il tempo scuola, le proposte educative. Ma, al netto di tutto, ciò che resta davvero è altro.

Resta la mano della maestra che al mattino accoglie quel bambino che, con un filo di timidezza, ci ha appena lasciati. Resta quello sguardo d’amore che noi, a metà mattina, non possiamo avere perché siamo al lavoro. Resta la parola giusta al momento giusto, che sostiene, consola, incoraggia.

Alla scuola materna – che io amo ancora chiamare “asilo”, parola che deriva dal latino asylum e dal greco antico ásylon, “luogo inviolabile”, “dove non c’è diritto di cattura” – quest’anno si è lavorato sul tema del diritto. La coordinatrice, Emanuela Raso, ha inaugurato la giornata dei remigini ricordando come, per ogni bambino, uno dei diritti cardinali sia quello di essere amato. Un principio semplice, ma decisivo, soprattutto in una società che spesso sottrae tempo all’infanzia, che “adultizza” i bambini e che dimentica la delicatezza dei loro bisogni.

Il mio grazie va a una realtà che è stata terreno fertile per mio figlio e per tutti quei bambini che non dimenticheranno mai lo sguardo di amore delle loro maestre. In un mondo in cui le cattive notizie fanno eco, desidero che questa mia semplice e timida lettera possa dare voce a un’esperienza luminosa: quella di una scuola di ispirazione cristiana che accoglie tutti, rimanendo fedele al proprio principio fondante, il diritto di essere amati e conoscere l’Amore.

Ringrazio di cuore il personale di segreteria, le cuoche, i collaboratori, le maestre, la coordinatrice e tutti i bambini perché hanno guidato anche noi genitori rassicurandoci sulle sagge scelte fatte dalle maestre e che loro comprendevano ancor prima di noi.

Per anni, ogni mattina, ho distrattamente guardato il simbolo della scuola che è un albero, solo un giorno delle ultime settimane ne ho compreso il senso profondo rileggendo il frammento del Salmo 1,3 a cui è ispirato: “Sarà come albero piantato lungo corsi d’acqua, che darà frutto a suo tempo e le sue foglie non cadranno mai; riusciranno tutte le sue opere”.

Quel “a suo tempo” ha scavato in me. Le insegnanti lavorano con cura instancabile, senza sapere quali adulti diventeranno i nostri figli, senza vedere subito i frutti del loro operare. Eppure continuano a seminare con amore gratuito, fiduciose che ciò che oggi coltivano silenziosamente germoglierà nel futuro.

È questa dedizione incondizionata – che supera l’idea di svolgere un semplice lavoro – a rendere la scuola un vero luogo di crescita, un albero che nutre e protegge anche quando i suoi frutti non sono ancora visibili.

Con sincera gratitudine,

la mamma di un remigino.

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