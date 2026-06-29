Caldo, malore in via Portici: decisivo il rapido intervento della polizia locale e dei soccorsi
29 Giugno 2026
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SARONNO – È stato il rapido intervento della polizia locale a prestare i primi soccorsi a un uomo di 66 anni che questa mattina, lunedì 29 giugno, ha accusato un malore in via Portici, probabilmente a causa delle elevate temperature.
L’allarme è scattato intorno alle 11,45. Secondo le prime informazioni, il 66enne, cittadino italiano, si è improvvisamente accasciato al suolo, riportando anche una ferita alla testa in seguito alla caduta.
Gli agenti della polizia locale, già presenti in zona, sono intervenuti immediatamente per assistere l’uomo in attesa dell’arrivo dei sanitari. Sul posto è poi giunta un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Lomazzo, inviata dalla centrale operativa di Areu.
Dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato all’ospedale di Saronno in codice verde. Le sue condizioni non sono quindi risultate gravi.
L’episodio si inserisce in una giornata caratterizzata da temperature molto elevate, con il territorio interessato dall’allerta per afa.
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