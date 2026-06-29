Comasco

ROVELLASCA / SARONNO / SOLARO – Le ricerche proseguono da più di un mese per il meticcio femmina che smarrita a Rovellasca. Si tratta di una cagnolina di circa 20 chili, taglia media, dal pelo lungo, di sfumature dorate e marroni, con una macchina più scura sulla schiena. Molto paurosa, il consiglio è di non cercare di prenderla, ma di scattarle foto e registrare video. Le ricerche, che si stanno avvalendo dell’aiuto di esperti anche con droni, si stavano concentrando sull’aiutarla a fidarsi, in quanto un cane fobico non è facile da avvicinare e nuovi odori la disorientano.

L’ultimo avvistamento risale al 27 giugno, nella notte, mentre girovagavana in zona via Lega Lombarda, rotonda di via Roma tra Saronno, Solaro e Ceriano Laghetto.

Le squadre di ricerca raccomandano di non inseguirla, non chiamarla, ma semplicemente di avvisare, cercando di essere sempre più precisi nelle indicazioni: orario di avvistamento, luogo preciso, verso dove andava e in che modo, se di corsa, annusando, o camminando. In caso di avvistamento, chiamare il 346 948 4400, o per le emergenze 339 102 8604.

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