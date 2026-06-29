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SARONNO – Dopo l’esordio con “Supergirl”, il Cinema sotto le stelle entra nel vivo con una settimana che propone cinema d’autore italiano, racconti di formazione e una delle uscite più attese dell’estate per famiglie e bambini. La rassegna prosegue nel cortile di Casa Morandi.

Tutte le proiezioni iniziano alle 21.30. I biglietti possono essere acquistati online fino a un’ora prima dell’inizio del film oppure direttamente alla cassa dell’arena, aperta trenta minuti prima della proiezione.

Lunedì 29 giugno spazio al cinema italiano con “Nel tepore del ballo”, il nuovo film di Pupi Avati. Protagonista è un celebre conduttore televisivo interpretato da Massimo Ghini che, travolto da uno scandalo, si trova costretto a confrontarsi con il proprio passato. Tra ricordi, relazioni e occasioni perdute, il film racconta il difficile percorso di chi cerca una seconda possibilità dopo una caduta pubblica. Nel cast anche Isabella Ferrari, Giuliana De Sio, Lina Sastri e Raoul Bova.

Martedì 30 giugno arriva invece “Il maestro”, diretto da Andrea Di Stefano e interpretato da Pierfrancesco Favino. Ambientato nell’Italia della fine degli anni Ottanta, il film segue la storia di Felice, tredicenne con il sogno di diventare un campione di tennis. L’incontro con un allenatore anticonvenzionale lo porterà a scoprire non solo il proprio talento sportivo, ma anche il valore della libertà e della crescita personale.

La settimana si chiude con uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico delle famiglie. Venerdì 3 luglio e domenica 5 luglio sarà infatti proiettato “Toy Story 5”, nuovo capitolo della celebre saga Pixar. Woody, Buzz, Jessie e gli altri giocattoli devono affrontare una sfida inedita: l’arrivo di Lilypad, un tablet capace di catturare tutta l’attenzione della giovane Bonnie. Un’avventura che mescola divertimento, tecnologia e riflessioni sul valore del gioco, dell’immaginazione e dell’amicizia.

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