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SARONNO – La cultura della ripartenza e il valore della solidarietà concreta tornano al centro del dibattito cittadino. Dopo il notevole riscontro di pubblico ottenuto lo scorso maggio con l’intervento dell’astrofisico Giovanni Rosotti, la città si appresta a ospitare il secondo capitolo del ciclo “Meet the Meeting 2026“. L’iniziativa, concepita per anticipare e approfondire i grandi interrogativi che animeranno la quarantasettesima edizione della celebre kermesse riminese a fine agosto, si rinnoverà nella serata di martedì 30 giugno, a partire dalle 21, all’interno della cornice istituzionale dell’audiorium Aldo Moro in Viale Santuario.

Al centro dei riflettori di questo nuovo incontro ci sarà Giorgio Paolucci, storica firma del giornalismo italiano e già vicedirettore di Avvenire. L’editorialista milanese presenterà al pubblico la sua ultima opera letteraria, “Cento ripartenze 2“, edita da Itaca e impreziosita dalla prefazione del poeta Davide Rondoni. Il saggio si propone come l’atteso seguito di un volume che quattro anni fa seppe intercettare l’interesse dei lettori fino a raggiungere ben sei ristampe.

La sensibilità del cronista ha permesso a Paolucci di mappare e dare voce a cento nuove vicende di riscatto personale. Si tratta di percorsi umani profondamente eterogenei, che attraversano i territori complessi della malattia, delle dipendenze, dell’esperienza carceraria e della povertà materiale. Eppure l’indagine mette in luce un filo conduttore nitido e potente: la volontà profonda di ricostruire la propria esistenza e l’incontro decisivo con una rete di sostegno attiva e presente. Attraverso il dialogo continuo con associazioni laiche e religiose, comunità e strutture assistenziali in tutta la penisola, l’autore restituisce il ritratto di un’Italia fragile ma resiliente, animata da energie positive e diffuse che troppo spesso rimangono invisibili alle cronache tradizionali.

L’evento saronnese, realizzato anche grazie al contributo della Pro Loco cittadina, si aprirà con un intervento introduttivo della presidente Mariassunta Miglino. Il valore delle pagine scritte troverà poi un riscontro immediato e tangibile attraverso la condivisione di due testimonianze dirette. La prima toccherà da vicino la comunità locale, portando alla luce la storia di un cittadino della vicina Gerenzano che affronta una grave patologia circondato dall’affetto e dall’assistenza quotidiana di amici e familiari. La seconda vedrà invece la partecipazione dell’associazione Compagni di Strada, una realtà quotidianamente impegnata nel supporto ai nuclei familiari travolti dal dramma delle dipendenze.

Al termine del dibattito e dei racconti in aula, Giorgio Paolucci, che da anni cura per il Meeting di Rimini importanti percorsi espositivi legati al sociale, si tratterrà con il pubblico per il consueto momento del firmacopie. Nel corso della serata, i presenti avranno inoltre la possibilità di lasciare un’offerta libera destinata a sostenere l’organizzazione e la macchina logistica dell’imminente Meeting di Rimini alla fiera.

(foto d’archivio)

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