I più letti di ieri: incendio pallone, insulti razzisti al Campus e disinfestazione contro le zanzare
29 Giugno 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 28 giugno, spazio alle tradizioni con il rito della Barca di San Pietro, ma anche alla cronaca e all’attualità cittadina, dagli insulti razzisti denunciati al Campus agli interventi contro le zanzare. Non sono mancati gli episodi di ordine pubblico e il video del tradizionale Pallone che ha richiamato tanti fedeli.
L’assessora Sasso ha denunciato un episodio di insulti razzisti rivolti a un ragazzo da un gruppo di giovani nell’area del Campus, esprimendo solidarietà alla vittima e ribadendo la necessità di contrastare ogni forma di discriminazione.
Saronno, l’assessora Sasso denuncia: “Insulti razzisti a un ragazzo di Giovani in Campus”
È partita la disinfestazione contro le zanzare sul territorio cittadino. Il Comune ha comunicato il calendario degli interventi e le precauzioni da seguire durante il trattamento, invitando i cittadini a collaborare.
Saronno, al via la disinfestazione contro le zanzare: ecco quando e le precauzioni da seguire
Intervento all’alba di carabinieri e ambulanza per un uomo a torso nudo e in evidente stato di agitazione che stava creando problemi in strada. La situazione è stata riportata alla calma grazie all’arrivo dei soccorsi.
Saronno, esagitato a torso nudo per strada. Intervento all’alba di carabinieri e ambulanza
Grande partecipazione per il tradizionale rito del Pallone, che si è consumato in pochi istanti davanti a una chiesa gremita nonostante le alte temperature. Il video dell’evento è stato tra i contenuti più seguiti della giornata.
Saronno, il pallone brucia in pochi istanti. Chiesa piena nonostante il caldo
La notte tra il 28 e il 29 giugno torna il rito della Barca di San Pietro, una tradizione molto sentita che invita a preparare la caratteristica bottiglia con acqua e albume per osservare, al mattino, le forme create durante la notte secondo la credenza popolare.
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