L’assessora Sasso ha denunciato un episodio di insulti razzisti rivolti a un ragazzo da un gruppo di giovani nell’area del Campus, esprimendo solidarietà alla vittima e ribadendo la necessità di contrastare ogni forma di discriminazione.

È partita la disinfestazione contro le zanzare sul territorio cittadino. Il Comune ha comunicato il calendario degli interventi e le precauzioni da seguire durante il trattamento, invitando i cittadini a collaborare.

Intervento all’alba di carabinieri e ambulanza per un uomo a torso nudo e in evidente stato di agitazione che stava creando problemi in strada. La situazione è stata riportata alla calma grazie all’arrivo dei soccorsi.

Grande partecipazione per il tradizionale rito del Pallone, che si è consumato in pochi istanti davanti a una chiesa gremita nonostante le alte temperature. Il video dell’evento è stato tra i contenuti più seguiti della giornata.

La notte tra il 28 e il 29 giugno torna il rito della Barca di San Pietro, una tradizione molto sentita che invita a preparare la caratteristica bottiglia con acqua e albume per osservare, al mattino, le forme create durante la notte secondo la credenza popolare.