Groane

SOLARO – La velocità è sempre stata una questione di famiglia, ereditata dal padre Osvaldo. Quella per i motori è una passione che per Leonardo Rossini, giovanissimo talento di Solaro, è sbocciata prestissimo: la prima volta che è salito su un kart aveva appena quattro anni. Nel corso del tempo, quella che era iniziata come una divertente alternativa alle partite di calcio è diventata un’attività sempre più impegnativa e seria, pur senza perdere l’aspetto fondamentale del divertimento.

Proprio in questi giorni, il dodicenne ha messo a segno un risultato di prestigio, trionfando nel quinto round del campionato Easy Kart sulla pista di Castelletto di Branduzzo, nel pavese. Un successo che lo lancia di diritto nella lotta per la classifica generale della categoria 100cc. Nonostante sia al suo anno d’esordio nella classe e sia il più giovane concorrente in pista, Rossini occupa attualmente la quarta posizione, a sole 22 lunghezze dalla vetta.

In un campionato dove i kart raggiungono punte di 120 chilometri orari e i mezzi sono uguali per tutti, a fare la differenza sono le abilità e la preparazione del pilota. E il solarese, forte di un’esperienza che lo ha portato a confrontarsi anche con i giovani piloti delle accademie Mercedes e Red Bull nel campionato italiano dell’anno scorso a Viterbo, ha tutta l’intenzione di dare battaglia nell’ultima tappa a Lonato del Garda, dove si assegneranno punti doppi. L’obiettivo è chiaro: insidiare i primi posti e, se possibile, la testa della classifica.

I traguardi e la determinazione del giovane solarese non sono passati inosservati nemmeno a livello istituzionale. L’assessore allo sport, Christian Caronno, si è detto particolarmente orgoglioso di incontrare un giovane talento del territorio che si è distinto non solo per i risultati, ma anche per la competenza e la grande passione con cui parla di motori. Dall’amministrazione è arrivato un caloroso augurio per il prosieguo del campionato.

Il futuro del promettente pilota si preannuncia ricco di appuntamenti di rilievo. Oltre alle tappe conclusive dell’Easy Kart, e ai test già iniziati con kart di cilindrata superiore, nel mirino c’è la prestigiosa Coppa del Mondo Fia-Karting Okn-J, in programma a ottobre a Viterbo. Un appuntamento per il quale il nome di Rossini ha già sollevato l’interesse di un paio di team, pronti a puntare su di lui.

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