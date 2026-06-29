Limbiate

SOLARO – Momenti di apprensione nelle prime ore della mattinata per un incendio sviluppatosi all’interno dell’area boschiva del Parco delle Groane, in territorio di Solaro. Il rogo è divampato nella zona di via Cellini, traversa di corso Europa, nella parte meridionale del paese, a poca distanza dai confini con Cesate e Limbiate.

Le colonne di fumo e il caratteristico odore acre della combustione sono stati avvertiti anche nei comuni vicini, richiamando l’attenzione di numerosi residenti. Sul posto sono rapidamente intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Saronno e Rho, impegnate nelle operazioni di spegnimento e di contenimento delle fiamme, favorite dalla vegetazione particolarmente secca a causa delle elevate temperature degli ultimi giorni.

Secondo le prime informazioni, l’incendio si sarebbe originato all’interno del bosco. Non sono ancora note con certezza le cause del rogo: tra le ipotesi al vaglio vi è anche quella di un innesco accidentale. L’area interessata è infatti nota per essere frequentata da spacciatori di sostanze stupefacenti, ma al momento non risultano conferme ufficiali sull’origine dell’incendio.

Le fiamme sarebbero comunque state circoscritte e, al momento, i vigili del fuoco stanno proseguendo le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area per evitare eventuali riprese del fuoco. Non risultano, al momento, persone coinvolte né abitazioni minacciate dall’incendio.

(foto archivio)

29062026