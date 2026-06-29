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SARONNO – Lunedì 29 giugno, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da tempo variabile, con schiarite più ampie nel corso del pomeriggio e un graduale aumento della nuvolosità verso sera. Nelle prossime ore è atteso circa 1 millimetro di pioggia, mentre resta prevista un’allerta per afa a causa delle temperature elevate.

Nel dettaglio, a Saronno la temperatura minima sarà di 24°C, mentre la massima raggiungerà i 36°C, valori che renderanno la giornata particolarmente calda, soprattutto nelle ore centrali. I venti soffieranno deboli da nord-nordovest durante la mattinata, per poi ruotare da sud nel pomeriggio, senza particolari rinforzi. Le schiarite pomeridiane saranno intervallate da passaggi nuvolosi, mentre in serata aumenterà la probabilità di deboli precipitazioni. L’aspetto più significativo della giornata resta il caldo intenso, con condizioni di afa che potranno accentuare la sensazione di disagio, in particolare per le persone più sensibili e durante le attività all’aperto nelle ore più calde.

In Lombardia il tempo sarà inizialmente discreto grazie a pressioni medio-alte, ma nel corso della giornata l’arrivo di aria più umida favorirà un peggioramento serale. Sulle pianure occidentali e sulle aree pedemontane la nuvolosità aumenterà progressivamente fino a deboli piogge in serata. Sulle Alpi Retiche sono attesi rovesci e temporali nel pomeriggio, con fenomeni in attenuazione entro la sera, mentre sul resto della regione prevarranno condizioni variabili con precipitazioni generalmente deboli e localizzate.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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