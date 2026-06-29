Città

SARONNO – In occasione della festa patronale dei Santi Pietro e Paolo, il prevosto di Saronno, monsignor Giuseppe Marinoni, ha affidato ai fedeli una riflessione pubblicata sull’Informatore della Comunità pastorale “Crocifisso Risorto”. Il testo, intitolato “Il coraggio dell’essenziale!”, prende spunto dal messaggio di Papa Leone per invitare la comunità a riscoprire il primato del Vangelo, la forza delle relazioni e una fede vissuta nella quotidianità.

Di seguito il testo integrale del contributo.

Miei cari,

celebriamo oggi la solennità dei Santi apostoli Pietro e Paolo. È la festa patronale della nostra città. È la festa della Chiesa universale, in quanto apostolica – come professiamo nel Credo -, Pietro e Paolo ne sono le colonne.

È anche la festa del Santo Padre. Ogni giorno celebriamo la Messa in comunione con Papa Leone. Lascio a Lui la parola, con il suo invito ad avere il coraggio dell’essenziale, rivolto il 28 maggio scorso ai Vescovi italiani e quindi a tutta la Chiesa.

“La priorità è il Vangelo: ce lo dice San Francesco d’Assisi, a ottocento anni dal suo transito al Cielo; ce lo ricordano la Evangelii nuntiandi di San Paolo VI e la Evangelii gaudium di Papa Francesco. Perché è dal Vangelo che nasce la fede, come incontro vivo con Cristo, morto e risorto, presente nella sua Chiesa.

La fede viene trasmessa e cresce dove ci sono comunità vive e ospitali, capaci di pregare e di ascoltare: comunità nelle quali la Parola di Dio non resta ai margini, ma illumina le scelte, dove l’Eucaristia è davvero fonte e culmine, dove i poveri non sono destinatari esterni di un servizio, ma fratelli e sorelle nei quali il Signore ci parla; dove i giovani sono volti e voci e storie con cui dialogare; dove le famiglie non sono lasciate sole e le ferite non vengono nascoste, ma portate davanti al Signore con umiltà; dove la fede diventa impegno effettivo nella società, nella politica, nella cultura.

Abbiamo il coraggio dell’essenziale! Il coraggio di comunità meno preoccupate di conservare tutto e più libere di annunciare Cristo. Il coraggio di una catechesi che sia cammino di iniziazione e formazione permanente alla vita cristiana. Il coraggio di parrocchie accoglienti e missionarie, in cui le famiglie si ritrovano e si rinnovano con la linfa del Vangelo. Il coraggio di organismi di partecipazione vivi. Il coraggio di ascoltare i giovani senza addomesticarne le domande. Il coraggio di lasciarci evangelizzare dai poveri.

Un popolo viene generato da madri e padri nella fede, da comunità che sanno dire, con la vita prima ancora che con le parole: “Abbiamo trovato il Messia” (Gv 1,41). L’Italia ha bisogno di questa testimonianza.

Grazie, Papa Leone, per la tua testimonianza; grazie per la tua bellissima enciclica Magnifica humanitatis; grazie, perché non ti stanchi di invocare il dono della pace, richiamando ogni uomo e donna all’impegno di costruirla.

Don Giuseppe

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