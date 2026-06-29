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Il brand Peserico in tutto il mondo non conosce confini. I capi di alta moda della casa vicentina hanno ormai raggiunto ogni angolo del globo e questo grazie, soprattutto, ad un particolare e preciso programma retail avviato anni addietro. Oggi gli spazi Peserico sono tantissimi dagli Usa all’Asia, dal vecchio continente ai Paesi Arabi e proseguono con cadenza di almeno 6 o 9 all’anno. Così, quest’anno, dopo Forte dei Marmi e Cannes, Peserico ha raggiunto Bal Hourbor a Miami e fra 15 giorni toccherà Doha, capitale del Qatar. Una successione infinita di monomarca che proseguiranno nel tempo stando ai programmi del management dell’azienda veneta. Entro i prossimi tre anni saranno una dozzina i nuovi spazi con certezza di aprire a Hong Kong, Jeddah e Riyadh. Peserico sta anche potenziando le collezioni di accessori, in particolare delle borse e delle calzature. Itinera, la borsa lanciata tre mesi orsono, è già nell’olimpo dei desideri modaioli delle donne in tutto il mondo. Per le calzature, prodotte nella Riviera del Brenta, a breve l’azienda vicentina immetterà sul mercato delle grandi novità.