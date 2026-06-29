Città

SARONNO – Il caldo estremo di questi giorni riporta l’attenzione sulle condizioni nelle scuole dell’infanzia e nei servizi educativi cittadini. A intervenire è la Uil Fp Varese, che denuncia la situazione nelle strutture dedicate ai bambini da 0 a 6 anni e chiede al Comune di Saronno interventi urgenti per affrontare l’emergenza.

Il sindacato spiega come le elevate temperature stanno rendendo sempre più difficili le attività quotidiane. Da una parte ci sono i bambini, che in alcuni casi si trovano a trascorrere molte ore in ambienti privi di un’adeguata climatizzazione; dall’altra educatrici e operatori, chiamati a lavorare in condizioni che la Uil definisce “sempre più pesanti e rischiose”.

Il sindacato evidenzia come, a fronte dell’ondata di calore che interessa tutto il territorio, l’Amministrazione comunale non abbia ancora adottato misure straordinarie, diversamente da quanto avvenuto in altri Comuni.

Per questo la Uil Fp Varese ha inviato una comunicazione ufficiale al Comune chiedendo interventi immediati per ridurre l’esposizione al caldo nelle strutture educative.

“La tutela della salute non è facoltativa – afferma il sindacato – Bambini e lavoratori non possono essere lasciati soli in condizioni critiche”.

La Uil Fp conclude annunciando che, in assenza di risposte concrete, è pronta ad attivare “tutte le iniziative necessarie”, ribadendo che sicurezza e benessere di utenti e lavoratori devono rappresentare la priorità.

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