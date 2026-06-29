Calcio

SARONNO – Una serata all’insegna della convivialità per salutare la stagione sportiva appena conclusa. Martedì 23 giugno gli associati della sezione di Saronno dell’Aia, Associazione italiana arbitri di calcio, si sono ritrovati per la tradizionale pizzata di fine anno, appuntamento ormai consolidato che ha riunito direttivo, arbitri e osservatori.

L’incontro è stato l’occasione per ripercorrere i mesi appena trascorsi, caratterizzati dall’attività sui campi di calcio del territorio e dai numerosi impegni affrontati dai fischietti saronnesi nei vari campionati. Oltre al momento conviviale, la serata ha rappresentato anche un’opportunità per rafforzare lo spirito di gruppo che contraddistingue la sezione e per ritrovarsi in un contesto informale dopo una lunga stagione di gare, raduni e allenamenti.

Nel corso dell’iniziativa è stato inoltre riservato un pensiero ad alcuni ospiti, presenti alla serata insieme agli associati, in un clima di amicizia e condivisione che ha caratterizzato l’intero appuntamento. Con la pizzata di fine anno si chiude così ufficialmente la stagione sportiva della sezione Aia di Saronno, che nelle prossime settimane inizierà a guardare al nuovo campionato, tra preparazione atletica, attività associative e formazione dei propri direttori di gara, in vista della ripresa delle competizioni dopo la pausa estiva.

(foto di gruppo alla pizzata di fine stagione dell’Aia)

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