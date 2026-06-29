Città

SARONNO – Dopo la consegna delle borse di studio “Alberto Aceti” agli studenti più meritevoli degli istituti superiori cittadini, il Rotary Club Saronno ha concluso la giornata di giovedì 25 giugno con un altro momento significativo. Nella sala messa a disposizione da Confcommercio Ascom Saronno, il presidente del Rotary Club Saronno, Massimiliano Fragata, ha consegnato il “Premio Professionalità” al dottor Giovanni Ferdinando Montrasio, storico pediatra dell’ospedale cittadino.

Il riconoscimento è stato assegnato per una carriera pluridecennale al servizio della comunità e, in particolare, dei bambini e delle loro famiglie. Il dottor Montrasio è stato per molti anni primario del reparto di Pediatria dell’ospedale di Saronno, contribuendo con il proprio lavoro a introdurre innovazioni orientate non solo alla cura delle patologie, ma anche al benessere psicofisico dei piccoli pazienti e dei loro genitori.

Nel corso della sua attività professionale ha maturato un curriculum ricco di esperienze, partecipando a numerosi convegni scientifici nazionali e internazionali, anche come relatore e moderatore, affiancando all’attività clinica quella di insegnamento e divulgazione.

Con il “Premio Professionalità”, il Rotary Club Saronno ha voluto sottolineare non solo il valore del medico, ma anche quello della persona. Nelle motivazioni del riconoscimento viene ricordata la sua “raffinata sensibilità” e la speciale disponibilità dimostrata verso chi affrontava momenti difficili come quelli della malattia.

Per intere generazioni di famiglie saronnesi il dottor Montrasio è stato un punto di riferimento, accompagnando con competenza, umanità e attenzione la crescita di migliaia di bambini. Un esempio di eccellenza professionale e di servizio alla comunità che il presidente Massimiliano Fragata e il Rotary Club Saronno hanno voluto valorizzare con un riconoscimento dedicato a chi, attraverso il proprio lavoro, ha lasciato un segno profondo nella città.

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