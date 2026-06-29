Città

SARONNO – Una richiesta di ascolto rivolta all’Amministrazione comunale da parte di una commerciante che chiede di poter partecipare alle iniziative cittadine alle stesse condizioni delle attività del centro. Veronica Cannone, titolare di Love Night by Voglie Notturne in viale Rimembranze, ha affidato le proprie riflessioni a una lettera aperta indirizzata all’assessore al Commercio Francesca Rufini, al Distretto urbano del commercio e alla redazione de ilSaronno. Al centro del suo intervento la mancata Notte Bianca, gli eventi estivi e il coinvolgimento delle attività commerciali. Riceviamo e pubblichiamo integralmente.

“Buonasera,

Sono Veronica Cannone, titolare di Love Night by Voglie Notturne, e desidero esprimere il mio profondo disappunto riguardo ad alcune decisioni che hanno inciso in modo significativo sulla mia attività.

La mia è un’attività che opera prevalentemente nelle ore serali e notturne. Non è soltanto un esercizio commerciale: è un punto di ritrovo per molti giovani di Saronno e dei comuni limitrofi, un luogo di aggregazione dove ragazzi e famiglie possono incontrarsi in un ambiente sicuro e accogliente. Ogni sera contribuiamo a mantenere viva la città, offrendo un’alternativa di socialità.

La mancata organizzazione della Notte Bianca rappresenta, a mio avviso, un’occasione persa per tutta la città e per il commercio locale.

Vorrei poi parlare dell’evento organizzato a Villa Gianetti. Nella mia esperienza, durante quel periodo la mia attività ha registrato un calo di fatturato di circa il 50% rispetto alle aspettative. Mi chiedo perché, quando sul territorio esistono imprese locali che lavorano e pagano le tasse a Saronno, non si cerchi prima di valorizzarle.

Infine, il comunicato relativo all’evento del 12 settembre prevede iniziative esclusivamente nel centro cittadino. La mia attività si trova in viale Rimembranze e, ancora una volta, mi sento esclusa. Anche noi paghiamo tasse, affitti, personale e contribuiamo all’economia della città. Una città non è fatta solo dalla piazza principale: vive grazie a tutte le sue attività.

Per questo motivo chiedo che anche un’attività come la mia possa essere realmente coinvolta nelle iniziative promosse dal Comune. Non chiedo privilegi, ma pari opportunità. Vorrei poter lavorare nelle stesse condizioni delle altre attività cittadine e contribuire anch’io al successo degli eventi organizzati per Saronno.

Io non chiedo aiuti economici. Chiedo soltanto di poter lavorare. Chiedo che un’attività come la mia, che ogni sera crea un punto di aggregazione per tanti giovani e investe sul territorio, venga considerata una risorsa per la città e possa partecipare realmente alle iniziative del Comune.

Il mio intervento non vuole essere una polemica, ma una richiesta di ascolto. Continuerò a investire nella mia attività e a credere in Saronno, ma ho bisogno di sentire che anche il Comune crede nelle imprese che ogni giorno tengono vive le nostre strade.

Vi ringrazio per l’attenzione.

Veronica Cannone

Love Night by Voglie Notturne

(foto archivio)

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