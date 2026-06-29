Cronaca

SARONNO – Due giovani di 24 anni sono stati soccorsi nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 giugno dopo una presunta aggressione avvenuta in via San Giuseppe. L’allarme è scattato alle 1.27, quando alcuni residenti, richiamati da urla e schiamazzi, hanno chiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati un’ambulanza e una pattuglia dei carabinieri. All’arrivo dei militari non era però in corso alcuna lite: sono stati trovati soltanto i due giovani, entrambi di nazionalità tunisina, confusi, contusi e decisamente provati.

Secondo quanto riferito dai due 24enni ai carabinieri, sarebbero stati aggrediti poco prima da alcuni connazionali, che si trovavano in stato di ebbrezza, al termine di una discussione nata per futili motivi. Il personale sanitario di Areu ha prestato le prime cure sul posto. Uno dei due feriti è stato poi accompagnato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno per ulteriori accertamenti, mentre l’altro non ha avuto necessità del trasporto.

Sull’episodio sono in corso gli accertamenti dei carabinieri anche se al momento appare improbabile che abbia uno sviluppo legale.

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