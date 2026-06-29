SARONNO – C’era anche il Comitato Costituente di Saronno all’incontro che si è svolto a Lissone e che ha riunito i Comitati Costituenti lombardi di Futuro Nazionale. La delegazione saronnese ha partecipato ai lavori insieme ai rappresentanti di Monza e Brianza, Brescia, Lecco e Milano, in una giornata dedicata al confronto sui temi programmatici del movimento e al coordinamento delle attività sul territorio.

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il comunicato del Comitato Costituente di Saronno.

Non solo sicurezza e decoro, ma un progetto politico a 360 gradi che mette al centro la famiglia, l’economia, la sanità e la tutela di chi difende i cittadini. È questo il chiaro messaggio emerso oggi dall’affollato incontro che ha visto riuniti a Lissone i Comitati Costituenti di Futuro Nazionale.

All’evento hanno partecipato attivamente tantissime delegazioni, tra cui Monza e Brianza, Brescia, Lecco, Milano ed il nostro Comitato Costituente di Saronno, testimoniando un radicamento sempre più forte e strutturato sul territorio lombardo. L’obiettivo della giornata è stato chiaro fin da subito: fare rete, coordinare i progetti comuni e unire le forze per dare una spinta decisiva alle attività del movimento.

L’incontro ha permesso di fare il punto della situazione e di ribadire che la proposta di Futuro Nazionale va ben oltre i temi tradizionali della destra identitaria.

I comitati hanno tracciato le linee guida per promuovere alcuni punti di forza del programma:

sostegno concreto alla natalità, con aiuti mirati alle giovani donne che desiderano formare una famiglia e intraprendere il percorso della maternità;

“Mutuo Tricolore”, una misura per garantire alle famiglie italiane l’accesso alla casa a condizioni sostenibili;

proposte dedicate a sanità, impresa ed economia per il rilancio del tessuto produttivo locale e una gestione della sanità pubblica che rimetta al centro le esigenze del cittadino.

Nota di particolare rilievo della giornata è stata la massiccia e attiva partecipazione delle nuove generazioni. La sala ha visto la presenza di tantissimi giovani animati da una grande energia e dalla voglia di fare concretamente per il proprio territorio.

Durante l’incontro è stato presentato un innovativo progetto di formazione politica, destinato a diventare un punto di riferimento e una fonte di ispirazione per tutti i comitati della zona.

“I giovani sono il nostro futuro – è stato sottolineato durante il dibattito – ed è nostro dovere far sì che si avvicinino alla cosa pubblica con competenza. Dobbiamo promuovere una politica fatta con conoscenza, studio e consapevolezza, fornendo loro gli strumenti giusti per diventare la classe dirigente di domani.”

Durante il dibattito è emersa con forza anche la figura del generale Roberto Vannacci, descritto dai presenti come una guida autorevole e pragmatica.

“Il Generale conosce il mondo perché ha operato sul campo, affrontando situazioni complesse in prima linea. Il nostro compito è diffondere la sua parola e la sua visione pragmatica della realtà.”

Un ampio spazio è stato dedicato al tema della sicurezza, affrontato anche da una prospettiva di tutela di chi indossa una divisa. I rappresentanti dei comitati hanno posto l’attenzione sul timore di procedimenti civili, penali o disciplinari che, secondo quanto riportato nel comunicato, condizionerebbe l’operato delle forze dell’ordine.

Tra le proposte avanzate figurano maggiori tutele legali e l’introduzione di strumenti di contenimento intermedi, ribadendo che “esiste una via di mezzo tra il non fare nulla e l’uso delle armi da fuoco”.

L’evento si è concluso con un forte entusiasmo e la firma di un impegno comune: i comitati della Lombardia sono pronti a far sentire la propria voce, uniti e coordinati, per far crescere Futuro Nazionale e incidere concretamente sulla politica locale e nazionale.

Il Comitato Costituente di Saronno aderisce con determinazione e concretezza ad un Progetto che il “politicamente corretto” ha impedito per anni.

Per chi sente suoi questi valori, desiderando associarsi a Futuro Nazionale o per chi lo è già, invitiamo a scrivere alla mail “[email protected]” o telefonare direttamente al numero 339/1005534 per entrare a fare parte del Comitato Costituente cittadino.