Saronno presente all’incontro lombardo di Futuro Nazionale: focus su sicurezza, giovani e famiglia
29 Giugno 2026
SARONNO – C’era anche il Comitato Costituente di Saronno all’incontro che si è svolto a Lissone e che ha riunito i Comitati Costituenti lombardi di Futuro Nazionale. La delegazione saronnese ha partecipato ai lavori insieme ai rappresentanti di Monza e Brianza, Brescia, Lecco e Milano, in una giornata dedicata al confronto sui temi programmatici del movimento e al coordinamento delle attività sul territorio.
Riceviamo e pubblichiamo integralmente il comunicato del Comitato Costituente di Saronno.
Non solo sicurezza e decoro, ma un progetto politico a 360 gradi che mette al centro la famiglia, l’economia, la sanità e la tutela di chi difende i cittadini. È questo il chiaro messaggio emerso oggi dall’affollato incontro che ha visto riuniti a Lissone i Comitati Costituenti di Futuro Nazionale.
All’evento hanno partecipato attivamente tantissime delegazioni, tra cui Monza e Brianza, Brescia, Lecco, Milano ed il nostro Comitato Costituente di Saronno, testimoniando un radicamento sempre più forte e strutturato sul territorio lombardo. L’obiettivo della giornata è stato chiaro fin da subito: fare rete, coordinare i progetti comuni e unire le forze per dare una spinta decisiva alle attività del movimento.
L’incontro ha permesso di fare il punto della situazione e di ribadire che la proposta di Futuro Nazionale va ben oltre i temi tradizionali della destra identitaria.
I comitati hanno tracciato le linee guida per promuovere alcuni punti di forza del programma:
- sostegno concreto alla natalità, con aiuti mirati alle giovani donne che desiderano formare una famiglia e intraprendere il percorso della maternità;
- “Mutuo Tricolore”, una misura per garantire alle famiglie italiane l’accesso alla casa a condizioni sostenibili;
- proposte dedicate a sanità, impresa ed economia per il rilancio del tessuto produttivo locale e una gestione della sanità pubblica che rimetta al centro le esigenze del cittadino.
Nota di particolare rilievo della giornata è stata la massiccia e attiva partecipazione delle nuove generazioni. La sala ha visto la presenza di tantissimi giovani animati da una grande energia e dalla voglia di fare concretamente per il proprio territorio.
Durante l’incontro è stato presentato un innovativo progetto di formazione politica, destinato a diventare un punto di riferimento e una fonte di ispirazione per tutti i comitati della zona.
“I giovani sono il nostro futuro – è stato sottolineato durante il dibattito – ed è nostro dovere far sì che si avvicinino alla cosa pubblica con competenza. Dobbiamo promuovere una politica fatta con conoscenza, studio e consapevolezza, fornendo loro gli strumenti giusti per diventare la classe dirigente di domani.”
Durante il dibattito è emersa con forza anche la figura del generale Roberto Vannacci, descritto dai presenti come una guida autorevole e pragmatica.
“Il Generale conosce il mondo perché ha operato sul campo, affrontando situazioni complesse in prima linea. Il nostro compito è diffondere la sua parola e la sua visione pragmatica della realtà.”
Un ampio spazio è stato dedicato al tema della sicurezza, affrontato anche da una prospettiva di tutela di chi indossa una divisa. I rappresentanti dei comitati hanno posto l’attenzione sul timore di procedimenti civili, penali o disciplinari che, secondo quanto riportato nel comunicato, condizionerebbe l’operato delle forze dell’ordine.
Tra le proposte avanzate figurano maggiori tutele legali e l’introduzione di strumenti di contenimento intermedi, ribadendo che “esiste una via di mezzo tra il non fare nulla e l’uso delle armi da fuoco”.
L’evento si è concluso con un forte entusiasmo e la firma di un impegno comune: i comitati della Lombardia sono pronti a far sentire la propria voce, uniti e coordinati, per far crescere Futuro Nazionale e incidere concretamente sulla politica locale e nazionale.
Il Comitato Costituente di Saronno aderisce con determinazione e concretezza ad un Progetto che il “politicamente corretto” ha impedito per anni.
Per chi sente suoi questi valori, desiderando associarsi a Futuro Nazionale o per chi lo è già, invitiamo a scrivere alla mail “[email protected]” o telefonare direttamente al numero 339/1005534 per entrare a fare parte del Comitato Costituente cittadino.
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