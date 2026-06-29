Politica

VARESE – Un ringraziamento agli uomini e alle donne della Guardia di Finanza in occasione del 252° anniversario della Fondazione del Corpo. A esprimerlo è la deputata varesina di Italia Viva Maria Chiara Gadda, che ha voluto sottolineare il ruolo svolto quotidianamente dalle Fiamme Gialle sul territorio provinciale. “Grazie alle donne e agli uomini della Guardia di Finanza – afferma Gadda – per il costante impegno che, anche quest’anno, ha portato risultati importanti nel contrasto ai reati fiscali e nella collaborazione con le altre forze dell’ordine”.

La parlamentare ha evidenziato come la provincia di Varese rappresenti un territorio particolarmente complesso, sia per la posizione di confine con la Svizzera sia per la presenza dell’aeroporto internazionale di Malpensa, contesto che rende ancora più significativa l’attività svolta dal Corpo.

Un pensiero particolare è stato rivolto anche al personale specializzato nelle unità cinofile. “Complimenti agli addestratori cinofili – conclude Gadda – che questa mattina ci hanno regalato una dimostrazione di quanto i meravigliosi cani in servizio siano fondamentali per integrare le attività ispettive”.

29062026