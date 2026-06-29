Varesotto

VENEGONO INFERIORE – Venerdì 3 luglio il parco di Villa Molina di Venegono Inferiore sarà alle 20.30 palcoscenico dell’incontro “Storie di odio e salvezza”, l’iniziativa organizzata e promossa dalla biblioteca di Venegono Inferiore in collaborazione con Biblos Mondadori e La Feltrinelli.

Protagonisti saranno i giornalisti Mario Calabresi, ex direttore di La Repubblica e La Stampa, oltre che direttore e cofondatore di Chora Media, e Marco Bardazzi che per molti anni all’ANSA ha seguito importanti vicende di cronaca nazionale e internazionale.

L’appuntamento prende spunto da “Volume n. 3 – Odio”, il progetto editoriale realizzato da Chora Media e Feltrinelli con l’obbiettivo di affrontare il tema dell’odio nelle sue diverse declinazioni partendo dalle sue radici fino ad arrivare alle sue manifestazioni nella società contemporanea e alle sue conseguenze nel dibattito pubblico dando, successivamente, vita a un dialogo sull’attualità e sulle profonde divisioni che attraversano il nostro tempo.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita ma la prenotazione è obbligatoria tramite il seguente link: https://tinyurl.com/Autore-Villa-Molina. In caso di maltempo, l’appuntamento si sposterà nella sala consiliare di via Mauceri 5.

(foto da Facebook)

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