Eventi

CESATE – Nel mese di luglio il centro sportivo cittadino si appresta a diventare il cuore pulsante della socialità e del divertimento locale. Il corpo musicale Vincenzo Bellini, storica e apprezzata realtà del territorio, ha ufficializzato il ritorno della sua tradizionale “Mini Festa“, un appuntamento fisso che unisce l’intrattenimento dal vivo alla riscoperta dei sapori tipici della cucina comunitaria.

La manifestazione si svolgerà nella collaudata cornice dell’area feste situata all’interno del polo sportivo di Cesate e potrà contare sul patrocinio dell’amministrazione comunale.

Il programma di quest’anno si articolare su due fine settimana consecutivi, coprendo le date che vanno dal 9 al 12 luglio e, successivamente, dal 16 al 19 luglio. Per tutta la durata della kermesse, i volontari del corpo musicale garantiranno l’apertura delle cucine e del servizio di ristorazione a partire dalle 19, offrendo un menù variegato pensato per soddisfare i gusti di grandi e piccini. Sono inoltre previste due importanti eccezioni per le giornate domenicali: domenica 12 luglio la struttura rimarrà attiva sia per il pranzo sia per la cena, mentre la domenica conclusiva del 19 luglio il servizio sarà focalizzato esclusivamente sul pranzo.

Oltre all’offerta gastronomica, gli organizzatori hanno predisposto un ricco palinsesto di intrattenimento musicale per accompagnare le calde serate estive. Sul palco dell’area feste si alterneranno diverse proposte artistiche per accontentare un pubblico eterogeneo, vedendo come protagonisti Veronica Voice, le formazioni Marea e Gli Esplosivi, fino ad arrivare alle selezioni musicali curate da DJ Daniele Davi.

L’evento rappresenta una vetrina fondamentale per il sodalizio musicale, che da anni promuove la cultura e l’aggregazione sul territorio, e si propone ancora una volta come un momento ideale per favorire l’incontro tra i cittadini all’insegna del buon cibo e dell’ottima musica.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09