Città

SARONNO – Il Consiglio comunale di Saronno è convocato in seduta straordinaria oggi, martedì 30 giugno, alle 20.30 nella Civica Sala Consiliare “Dott. A. Vanelli”, in piazza Santuario 7.

La seduta si aprirà con la surroga di un consigliere comunale di Tu@Saronno visto che Francesca Rufini capogruppo uscente è stata nominata assessore. Al suo posto sugli scranni di sala Vanelli Sergio Bietti. Altro punto atteso la relazione del presidente di Saronno Servizi Spa, prevista dall’articolo 24 dello statuto della società.

All’ordine del giorno figurano poi diverse mozioni presentate dai gruppi di minoranza. Forza Italia-Ppe e il consigliere indipendente porteranno in aula la proposta di istituire le “Giornate della Famiglia, dell’Educazione e della Comunità”, una mozione dedicata alle iniziative che il Comune di Saronno, come capofila del Saronnese, potrebbe adottare in relazione alla crisi di Electrolux e la proposta di istituire una Commissione sicurezza del Saronnese.

Spazio anche al tema dei servizi educativi comunali con due mozioni dedicate all’Istituzione Zerbi. La prima, presentata dalla Lega Lombarda, riguarda il futuro dell’ente e la tutela della qualità dei servizi educativi. La seconda, firmata da Forza Italia-Ppe e dal consigliere indipendente, chiede la salvaguardia dell’offerta educativa, il mantenimento delle sezioni esistenti e maggiore trasparenza sulle scelte dell’Amministrazione comunale.

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