Cronaca

GERENZANO – Nel tardo pomeriggio di lunedì 29 giugno in via Risorgimento un’auto con tre giovani a bordo è uscita di strada andando a schiantarsi contro un palo della linea elettrica. L’incidente ha richiesto un lungo intervento di messa in sicurezza e la strada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni fino a circa alle 23.

Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora in corso di accertamento, la vettura ha sbandato urtando violentemente il sostegno metallico della linea elettrica. Dopo l’impatto l’auto ha ruotato su sé stessa, attraversando la carreggiata, fino a fermarsi sulla corsia opposta, che in quel momento era fortunatamente libera dal traffico.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i volontari della Protezione civile, che hanno verificato le condizioni dei tre occupanti e provveduto a mettere in sicurezza l’area. Le operazioni si sono concentrate anche sul palo danneggiato, che rappresentava un potenziale pericolo.

Per questo motivo è stato richiesto anche l’intervento dei tecnici di Enel così da limitare al massimo eventuali interruzioni della fornitura elettrica alle abitazioni della zona. La chiusura temporanea di via Risorgimento è stata necessaria per consentire tutte le operazioni tecniche e garantire la sicurezza degli operatori e degli automobilisti. Al termine degli interventi la circolazione è stata ripristinata intorno alle 23.

Restano in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Dalle informazioni disponibili non risultano coinvolti altri veicoli.

(foto archivio)

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