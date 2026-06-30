Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 29 giugno, l’attenzione dei lettori si è concentrata sulle richieste dei commercianti alla nuova Amministrazione, sull’emergenza caldo che interessa scuole e città, sui fatti di cronaca e su un momento dedicato ai giovani premiati per il loro impegno scolastico.

Una commerciante ha rivolto una lettera aperta alla nuova assessora chiedendo maggiore ascolto e un confronto costante con chi ogni giorno vive e lavora nel centro cittadino, per affrontare insieme le criticità del commercio.

L’ondata di caldo ha spinto la Uil Fp a chiedere interventi urgenti nelle scuole dell’infanzia e nei nidi, denunciando condizioni difficili per bambini ed educatori e sollecitando misure a tutela della salute.

Nella notte due giovani di 24 anni sono stati soccorsi dopo una presunta aggressione in via San Giuseppe. Uno di loro è stato trasportato in ospedale in codice verde, mentre i carabinieri hanno avviato gli accertamenti sull’accaduto.

Momenti di apprensione in via Portici, dove un uomo di 66 anni ha accusato un malore probabilmente legato alle alte temperature. Determinante il tempestivo intervento della polizia locale, che ha prestato i primi soccorsi prima dell’arrivo dell’ambulanza.

Grande partecipazione alla cerimonia con cui il Rotary Club, in collaborazione con Confcommercio, ha premiato nove studenti delle scuole superiori con le borse di studio “Alberto Aceti”, valorizzando talento, impegno e merito.

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