Maltempo, ieri sera caos per i treni: disagi anche sulla S9 e sulle linee per Varese
30 Giugno 2026
SARONNO – Serata difficile ieri per i pendolari lombardi a causa del violento maltempo, che ha provocato numerosi guasti alla rete ferroviaria con pesanti ritardi, limitazioni e cancellazioni di corse.
Tra le linee più colpite la S9 Saronno-Seregno-Milano-Albairate, dove un guasto alla linea elettrica tra Milano Rogoredo e Albairate, di competenza di Rfi, ha costretto Trenord a rimodulare il servizio. Diversi treni provenienti da Saronno hanno terminato la corsa in anticipo a Milano Lambrate o Milano Greco Pirelli, mentre altre corse sono state limitate o cancellate.
Problemi anche nel Varesotto. Nella stazione di Mozzate un guasto alle infrastrutture, causato dal maltempo, ha provocato ritardi fino a 50 minuti ai convogli in transito.
Disagi anche sulla linea per Varese, dove il RegioExpress RE67 è rimasto fermo per oltre mezz’ora nei pressi di Tradate a causa del guasto a un passaggio a livello. Per consentire la ripresa della circolazione è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine.
I tecnici hanno lavorato per tutta la serata nei punti interessati dai guasti, mentre il maltempo ha continuato a condizionare la regolarità della circolazione ferroviaria in gran parte della Lombardia.
(foto archivio)
30062026