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SARONNO – Serata difficile ieri per i pendolari lombardi a causa del violento maltempo, che ha provocato numerosi guasti alla rete ferroviaria con pesanti ritardi, limitazioni e cancellazioni di corse.

Tra le linee più colpite la S9 Saronno-Seregno-Milano-Albairate, dove un guasto alla linea elettrica tra Milano Rogoredo e Albairate, di competenza di Rfi, ha costretto Trenord a rimodulare il servizio. Diversi treni provenienti da Saronno hanno terminato la corsa in anticipo a Milano Lambrate o Milano Greco Pirelli, mentre altre corse sono state limitate o cancellate.

Problemi anche nel Varesotto. Nella stazione di Mozzate un guasto alle infrastrutture, causato dal maltempo, ha provocato ritardi fino a 50 minuti ai convogli in transito.

Disagi anche sulla linea per Varese, dove il RegioExpress RE67 è rimasto fermo per oltre mezz’ora nei pressi di Tradate a causa del guasto a un passaggio a livello. Per consentire la ripresa della circolazione è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

I tecnici hanno lavorato per tutta la serata nei punti interessati dai guasti, mentre il maltempo ha continuato a condizionare la regolarità della circolazione ferroviaria in gran parte della Lombardia.

(foto archivio)

30062026