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SARONNO – Martedì 30 giugno, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa, con qualche nube sparsa nelle ore del mattino e ampie schiarite nel corso della giornata. Non sono previste precipitazioni. Le temperature resteranno elevate, con valori compresi tra 23°C e 32°C. È inoltre prevista un’allerta per afa, favorita dal caldo e dall’umidità.

Nel dettaglio, la mattinata trascorrerà con nuvolosità irregolare ma senza fenomeni di rilievo, mentre dal pomeriggio il cielo si presenterà in genere poco nuvoloso. I venti saranno deboli per tutta la giornata: inizialmente dai quadranti nord-nordorientali, poi in rotazione da est-sudest nel pomeriggio. Il contesto meteorologico resterà stabile, senza piogge previste nelle prossime ore, ma il caldo potrà risultare intenso soprattutto nelle ore centrali della giornata, rendendo consigliabile limitare l’esposizione prolungata al sole e mantenere una buona idratazione.

In Lombardia la circolazione depressionaria che ha interessato la regione tende ad allontanarsi, favorendo l’ingresso di aria più secca nelle ore serali. Sulle pianure occidentali e sulle Prealpi occidentali il tempo sarà variabile con schiarite più ampie nel pomeriggio, mentre sulle pianure orientali prevarranno condizioni di cielo poco nuvoloso. Su Alpi Retiche e Orobie è atteso un aumento della nuvolosità con possibilità di deboli piogge nel pomeriggio, seguito da un generale miglioramento in serata.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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