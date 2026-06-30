Comasco

MOZZATE – Si è conclusa nei giorni scorsi con un bilancio positivo la rassegna culturale “Incontri con l’Autore”, iniziativa promossa dal Comune di Mozzate che, nel corso degli ultimi mesi, ha proposto una serie di appuntamenti dedicati ai libri e ai loro protagonisti, offrendo al pubblico occasioni di confronto, approfondimento e dialogo con gli scrittori.

Al termine della manifestazione l’Amministrazione comunale ha voluto rivolgere un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa. Un riconoscimento particolare è stato dedicato agli autori che hanno preso parte agli incontri, condividendo con il pubblico le proprie opere e offrendo spunti di riflessione su temi diversi.

Parole di apprezzamento anche per la professoressa Guarini, che ha curato la conduzione e la presentazione degli appuntamenti, accompagnando gli incontri con competenza e passione, e per tutti i collaboratori che hanno lavorato all’organizzazione della rassegna. Un ultimo ringraziamento è stato infine rivolto ai numerosi partecipanti che, con la loro presenza, hanno contribuito al successo dell’iniziativa, confermando l’interesse della comunità per gli eventi culturali dedicati alla lettura e alla promozione del libro.

La chiusura della rassegna rappresenta così il termine di un percorso che, attraverso il dialogo con gli autori e il coinvolgimento del pubblico, ha animato la vita culturale di Mozzate, confermando il valore di iniziative capaci di favorire l’incontro tra scrittori e lettori.

29062026