SARONNO – Si è concentrata ancora sulle condizioni psichiche di Elena Pagani l’udienza del processo davanti alla Corte d’Assise di Busto Arsizio per l’omicidio di Romolo Baldo, l’86enne ucciso il 9 giugno 2025 nella villetta di Saronno dove viveva con il figlio e la compagna di quest’ultimo. Al centro del confronto tra accusa e difesa resta la valutazione della capacità di intendere e di volere dell’imputata al momento dei fatti.

Per la difesa, rappresentata dall’avvocato Angelo Murdolo, la donna sarebbe stata colpita da un grave episodio psicotico. Il consulente incaricato ha ricondotto il quadro clinico a un disturbo psicotico con episodi ricorrenti, sviluppatosi su un pregresso disturbo di personalità e aggravato dall’interruzione della terapia farmacologica. Secondo questa ricostruzione, al momento dell’omicidio Pagani si trovava in una condizione di totale scompenso, tale da escludere la capacità di intendere e di volere. Lo specialista ha inoltre ritenuto compatibili con questo quadro sia la telefonata effettuata al compagno dopo il delitto sia la richiesta di contattare il proprio avvocato.

Nella relazione è stato richiamato anche il contesto familiare in cui la donna viveva da tempo con il compagno e l’anziano padre di lui, descritto come una situazione difficile che avrebbe contribuito al progressivo peggioramento delle sue condizioni.

Diversa la valutazione del direttore del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura di Saronno, che segue attualmente l’imputata. Davanti alla Corte ha riferito di non aver riscontrato disturbi psicopatologici di particolare rilievo, fatta eccezione per un episodio psicotico di breve durata. Ha inoltre spiegato che, grazie alla terapia farmacologica in corso, la donna non avrebbe avuto ulteriori ricadute, nonostante il forte stress legato al procedimento penale.

L’udienza ha affrontato anche il tema dell’eventuale collocazione dell’imputata in una Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza. Su questo punto la Corte ha disposto ulteriori approfondimenti. Lo psichiatra del Centro psicosociale di Saronno ha precisato che non gli è mai stato richiesto un parere sull’eventuale inserimento di Elena Pagani in una Rems. I giudici hanno quindi deciso di riconvocare il perito nominato dalla Corte per approfondire anche questo aspetto.

La difesa ha infine riproposto la richiesta di rito abbreviato, sostenendo che nel corso del dibattimento siano emersi elementi tali da mettere in discussione l’aggravante della minorata difesa. Tra questi sono state richiamate anche le lesioni riscontrate sull’avambraccio dell’imputata, ritenute compatibili con un tentativo di reazione da parte della vittima.

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