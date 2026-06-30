Cronaca

SARONNO – Non sono passati inosservati i controlli straordinari effettuati dalla polizia di Stato tra il tardo pomeriggio e la serata di ieri nel centro cittadino. Gli agenti hanno presidiato le principali vie e piazze della zona centrale con tre pattuglie, svolgendo un’intensa attività di monitoraggio e identificando diverse persone. L’operazione si è concentrata nelle aree maggiormente frequentate, con particolare attenzione ai punti che, anche nelle ultime settimane, sono stati teatro di episodi di cronaca, tra risse, rapine, furti e segnalazioni legate allo spaccio di sostanze stupefacenti. La presenza degli agenti è stata notata da numerosi passanti e commercianti, contribuendo a rafforzare la percezione di sicurezza in una fascia oraria caratterizzata da una significativa presenza di persone nel centro storico.

L’attività rientra nei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione dei reati e al contrasto dei fenomeni di microcriminalità, attraverso verifiche, identificazioni e un presidio capillare delle aree più sensibili della città.

Nei giorni scorsi, proprio sul tema della sicurezza, era intervenuto anche il saronnese Paolo Bocedi, presidente dell’associazione Sos Italia Libera, che aveva auspicato un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine. Commentando i controlli di ieri, Bocedi ha scritto sui social: “Ecco la presenza dello Stato in risposta a rapine, scippi e spaccio di droga in una città dove eravamo liberi di poter vivere la nostra vita. Domani sarà un altro giorno”.

Parole che richiamano l’attenzione sul tema della sicurezza urbana, al centro del dibattito cittadino dopo i recenti episodi verificatisi in centro. I controlli effettuati dalla Polizia di Stato rappresentano dunque un segnale concreto di attenzione verso un’area particolarmente frequentata e dove resta alta la richiesta di presidio da parte di residenti e operatori economici.

(foto: le pattuglie ieri in piazza Libertà)

30062026