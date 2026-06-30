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SARONNO – La stagione calda saronnese si arricchisce di una nuova e stimolante proposta che unisce il piacere della socialità all’approfondimento intellettuale. All’interno della suggestiva cornice della Cascina della Vigna, situata in via Togliatti proprio all’ingresso del Parco Lura, prenderà il via il ciclo di appuntamenti denominato “Aperitivi Culturali“.

Si tratta di un percorso strutturato in tre diverse giornate, che promette di trasformare lo storico spazio rurale in un vero e proprio salotto a cielo aperto.L’iniziativa nasce con il preciso intento di offrire alla cittadinanza un’opportunità di confronto e di crescita personale attraverso il racconto di storie e la condivisione di idee innovative. Ciascun incontro, a ingresso gratuito, si svilupperà nella fascia oraria compresa tra le 18 e le 20, il momento ideale per lasciarsi ispirare dalla bellezza della natura circostante mentre si partecipa a dibattiti e riflessioni guidate. L’atmosfera informale dell’aperitivo diventerà così il collante per unire la comunità attorno a tematiche culturali sempre diverse.

Il sipario sulla manifestazione si alzerà giovedì 2 luglio con una serata dedicata alla letteratura locale. In questa occasione verrà presentato il volume “La Bella Costa“, opera scritta a quattro mani da Milena Contini e Michela Martignoni. L’incontro sarà coordinato e curato dalla professoressa Maria Assunta Miglino, che si avvarrà della preziosa collaborazione organizzativa della Pro Loco di Saronno.

La rassegna proseguirà poi giovedì 16 luglio spostando l’attenzione su tematiche di stretta attualità economica e ambientale. Il formatore e consulente Angelo Bongio guiderà infatti un dibattito incentrato sul delicato connubio tra sostenibilità e imprese, ponendo l’accento sulle sfide e le strategie future per il tessuto produttivo.

Il ciclo di incontri si concluderà ufficialmente giovedì 30 luglio con un appuntamento dedicato alla crescita personale e alla comunicazione efficacie. L’ultima sessione, intitolata “Le parole che cambiano i risultati“, sarà curata da Gualtiero Tronconi, esperto formatore e coach, che offrirà al pubblico strumenti utili per migliorare l’impatto del proprio linguaggio nella vita quotidiana e professionale.

(foto d’archivio)

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