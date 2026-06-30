Città

SARONNO – Dopo i manifesti affissi nelle scorse settimane, il tazebao di Forza Italia Saronno sbarca anche sui social. Il coordinamento cittadino ha diffuso una versione digitale del manifesto, questa volta dedicata al commercio e rivolta alla nuova assessore Francesca Rufini, con un messaggio che ruota attorno a un concetto: prima di intervenire, occorre ascoltare chi ogni giorno tiene aperte le attività della città.

Nella parte alta del manifesto compare una vignetta. Il protagonista è un commerciante che, invece di servire una cliente, osserva la strada con un binocolo perché impegnato nel “controllo di vicinato e a cercare “dove sono la sicurezza e il sostegno promessi?”.

Il manifesto prosegue con una serie di messaggi. In un primo riquadro si legge: “Ogni giorno lavoriamo. Ogni sera resistiamo. Ogni notte speriamo”.

Forza Italia sintetizza poi la propria posizione: “I commercianti non hanno bisogno di lezioni su come fare il loro lavoro. Hanno bisogno di ascolto, sostegno e sicurezza”. Il riferimento va all’intervento di Francesca Rufini, nella seduta di consiglio comunale dedicata alla mozione sul commercio. La neo assessora era intervenuta come capogruppo di Tu@Saronno con un intervento che aveva colpito molti proprio per la richiesta di cambiamenti significativi anche ai commercianti.

Un altro box è dedicato al tema della sicurezza: “Sicurezza non è percezione, è realtà! Prima deve sentirla il commerciante, poi la trasmette ai clienti!”.

Il movimento richiama anche due indicazioni che, secondo il manifesto, sarebbero già emerse in consiglio comunale: “Il consiglio comunale ha già indicato le due priorità: 1) rafforzare l’ufficio commercio (Suap) svilito e svuotato di risorse; 2) rapporto continuativo e corretto con le associazioni di categoria. La politica non può essere assente!”.

Nella parte conclusiva compare il messaggio rivolto direttamente alla nuova assessore: “Auguriamo buon lavoro al nuovo assessore, ma prima di parlare, ascolti. Ancora. E ancora”.

A chiudere il manifesto è lo slogan: “Ascoltare per capire, capire per risolvere”.

La grafica rappresenta quindi una nuova presa di posizione del gruppo consiliare di Forza Italia sul tema del commercio cittadino, ponendo al centro le richieste di maggiore sicurezza, sostegno alle attività e confronto costante con le associazioni di categoria.

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