SARONNO – Momenti di apprensione nel pomeriggio di sabato per una donna che, dopo essere stata accompagnata all’ospedale di Saronno in seguito a un malore accusato poco dopo l’arrivo in città in treno da Milano, si è allontanata autonomamente dalla struttura sanitaria.

La donna ha raggiunto via Manzoni e, in evidente stato di difficoltà, ha iniziato a gridare e a colpire con alcuni calci le auto in sosta. La sua presenza non è passata inosservata: diversi residenti hanno contattato il numero unico per le emergenze segnalando una persona in evidente disagio che si stava spostando verso il centro cittadino.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori e i carabinieri, che hanno raggiunto la donna nel centro di Saronno. Dopo essere stata tranquillizzata, è stata riaffidata alle cure del personale sanitario e accompagnata nuovamente all’ospedale, dove ha potuto ricevere l’assistenza necessaria.

L’episodio si è concluso senza conseguenze per le persone presenti. Le segnalazioni dei cittadini hanno permesso un rapido intervento, consentendo di riportare la situazione sotto controllo e di garantire alla donna il supporto sanitario di cui aveva bisogno.

Si è trattato di un intervento legato a una situazione di fragilità personale, affrontata con l’obiettivo di tutelare innanzitutto la sicurezza e il benessere della donna.

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