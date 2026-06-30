Politica

VARESE – “Insicurezza, degrado e illegalità sono un problema reale nelle nostre città. Ma fatemi dire solo una parola: vergogna ai partiti che attaccano sindaci e assessori sulla sicurezza pubblica”. Lo scrive sui suoi canali social Maria Chiara Gadda, deputata di Italia Viva, commentando le polemiche delle ultime ore.

“Citofonare a Meloni, Salvini e compagnia bella, che in quattro anni hanno solo infarcito il codice penale di nuovi reati, lasciando nella palta i territori, i tribunali e soprattutto le forze dell’ordine”, aggiunge Gadda. “Nessuno ha la bacchetta magica, perché la sicurezza è un tema complesso che parte dai dati, dalle misure di prevenzione così come di controllo e repressione — termine che non temo di usare, da parlamentare di centrosinistra”.

“Però se aumentano le situazioni di degrado, la violenza minorile, l’illegalità, e se per la burocrazia non si riescono a regolarizzare neanche gli immigrati che vogliono lavorare e che le nostre famiglie e imprese vogliono regolarizzare, qualcuno che sta al governo da tanto tempo ne deve rendere conto”, sottolinea la deputata.

Gadda interviene sul caso di Varese, dove l’assessore alla Sicurezza Raffaele Catalano è stato oggetto di attacchi politici: “Sottolineo a quanti hanno attaccato a Varese l’assessore Catalano, e in tutti gli altri comuni dove la situazione sta diventando esplosiva, che oltre al governo Meloni, la Lega è stata nel governo Draghi, nel governo giallo-verde. In tutte le salse, insomma. Capisco che i vannacciani soffino sul collo dei consensi, ma stiamo sfiorando il ridicolo”.

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