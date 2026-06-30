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TRADATE – Un classico senza tempo del teatro per ragazzi approda a Tradate nell’ambito del Festival internazionale di teatro “Terra e Laghi” 2026. L’appuntamento è fissato per giovedì 2 luglio, quando alle 20.30 piazza Nelson Mandela ospiterà lo spettacolo “Peter Pan”, proposto da Teatro Blu Ets.

L’iniziativa rientra nel cartellone della manifestazione internazionale dedicata al teatro, che ogni anno coinvolge numerosi comuni tra Lombardia, Piemonte e Svizzera con un ricco programma di spettacoli rivolti a un pubblico di tutte le età.

La rappresentazione vedrà in scena Arianna Rolandi e Fabrizio Cadonà, con testo e regia di Silvia Priori, in una rilettura della celebre storia del ragazzo che non voleva crescere, pensata per coinvolgere famiglie, bambini e appassionati di teatro.

Lo spettacolo, inserito nel circuito Teatro Family, promette di accompagnare gli spettatori nel mondo fantastico di Peter Pan tra avventura, sogno e immaginazione, attraverso una messa in scena che unisce recitazione, scenografia e atmosfera fiabesca.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. In caso di maltempo, come previsto dagli organizzatori, la rappresentazione sarà trasferita al Teatro Cinema Comunale di Tradate.

Il Festival Terra e Laghi, organizzato da Teatro Blu, si conferma anche per il 2026 uno degli appuntamenti culturali di riferimento del territorio, proponendo un calendario di eventi che valorizza il teatro come occasione di incontro e di partecipazione per cittadini e famiglie.

29062026