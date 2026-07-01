Calcio

SARONNO – Prosegue la costruzione del Fbc Saronno che affronterà il prossimo campionato di Eccellenza. Dopo le conferme dei giocatori protagonisti dell’ultima stagione e gli innesti già ufficializzati nelle scorse settimane, la società biancoceleste continua a definire la rosa a disposizione dello staff tecnico, puntando anche sulla valorizzazione del proprio settore giovanile. L’ultima novità riguarda Filippo Stucchi, difensore che entra ufficialmente a far parte della Prima squadra dopo aver completato l’intero percorso di crescita nel vivaio saronnese.

Per il giovane calciatore si tratta del coronamento di un percorso iniziato nella Gerenzanese, dove ha militato fino alla categoria Under 16, prima del trasferimento al Fbc Saronno. In biancoceleste ha vestito la maglia dell’Under 17 e, successivamente, quella della formazione Juniores nelle ultime due stagioni, distinguendosi per continuità di rendimento, affidabilità e costante crescita. La promozione in Prima squadra rappresenta così un riconoscimento al lavoro svolto negli ultimi anni e, allo stesso tempo, un’importante occasione per proseguire il proprio percorso con la maglia del club cittadino.

Il direttore generale Marco Proserpio e i suoi collaboratori stanno proseguendo il lavoro di allestimento della rosa con l’obiettivo di dare continuità all’ottimo campionato appena concluso. Nella stagione 2025-2026 il Fbc Saronno ha infatti centrato il miglior risultato dell’ultimo ventennio, raggiungendo la finale dei playoff del girone di Eccellenza, poi persa contro la Solbiatese, sfiorando così il ritorno in Serie D.

La società continua quindi a muoversi su un doppio binario: da un lato l’inserimento di giocatori di esperienza in grado di alzare ulteriormente il livello della squadra, dall’altro la valorizzazione dei giovani cresciuti nel proprio vivaio, chiamati a rappresentare il futuro del progetto biancoceleste. Con la firma sul contratto, per Filippo Stucchi prende dunque ufficialmente il via la sua avventura in Prima squadra, con l’opportunità di ritagliarsi spazio nel campionato di Eccellenza e di proseguire il percorso iniziato nelle giovanili del Fbc Saronno.

Intenso il mercato del Fbc Saronno.

Fbc Saronno ha confermato anche diversi altri giocatori, ed altri si sono aggiunti alla rosa.

01072026