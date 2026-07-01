Calcio

LEGNANO – È Michele Ferri il nuovo allenatore dell’Ac Legnano. La società lilla ha ufficializzato l’ingaggio del tecnico in vista del campionato di Eccellenza 2026-2027, affidandogli la guida della prima squadra dopo le positive esperienze maturate alla Caronnese.

Classe 1981, Ferri arriva a Legnano dopo aver sfiorato per due stagioni consecutive il ritorno in Serie D con la formazione rossoblù. Nell’ultimo biennio ha infatti portato la Caronnese ai playoff del girone A di Eccellenza, vincendo quelli della stagione 2024-2025 e fermandosi soltanto nella semifinale nazionale, persa ai calci di rigore contro il San Donà di Piave.

Da calciatore ha alle spalle una lunga carriera tra Serie A e Serie B, con le maglie, tra le altre, di Palermo, Cagliari, Sampdoria, Atalanta, Vicenza e Trapani. Terminata l’attività agonistica, ha iniziato il percorso in panchina come vice allenatore della Caronnese nella stagione 2019-2020, per poi guidare la Castanese e successivamente tornare alla Caronnese come primo allenatore.

Per Ferri si apre ora una nuova sfida sulla panchina di una delle società più blasonate del calcio dilettantistico lombardo, chiamata a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Eccellenza.

Il comunicato del club

L’AC Legnano è lieta di comunicare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Michele Ferri per la stagione sportiva 2026-2027 del campionato di Eccellenza.

Classe 1981, Ferri porta a Legnano esperienza, competenza e una profonda conoscenza del calcio italiano, maturate prima sul campo e successivamente in panchina. Da calciatore ha disputato una lunga carriera tra Serie A e Serie B, indossando, tra le altre, le maglie di Palermo, Cagliari, Sampdoria, Atalanta, Vicenza e Trapani, distinguendosi per professionalità, leadership e spirito di sacrificio.

Conclusa la carriera agonistica, ha intrapreso il percorso da allenatore prima come vice di mister Roberto Gatti alla Caronnese nella stagione 2019-2020 e, nell’annata successiva, come primo allenatore della Castanese dopo il subentro avvenuto nel mese di dicembre. Nelle ultime stagioni Ferri ha guidato la Caronnese, conquistando due qualificazioni consecutive ai play-off. Nella stagione 2024-2025, alla guida dei rossoblù, ha vinto i play-off del girone A di Eccellenza, raggiungendo la semifinale nazionale e uscendo soltanto ai calci di rigore contro il San Donà di Piave.

La scelta di Michele Ferri rappresenta un passo importante nel progetto tecnico dell’AC Legnano, orientato alla crescita della prima squadra attraverso identità, lavoro quotidiano e ambizione.

«Ho apprezzato tantissimo l’interessamento del Presidente Sergio Zoppi e del Direttore Giuseppe Cannella, che hanno voluto fortemente portarmi a Legnano. La proprietà è ambiziosa in un campionato di Eccellenza che ogni anno si conferma sempre più competitivo e vicino al livello della Serie D. Arrivo in una piazza con una storia e un blasone importantissimi e, per me, rappresenta un’occasione significativa nel mio percorso di crescita. La volontà è quella di disputare un grande campionato e di costruire una squadra competitiva, in grado di giocarsela con tutti».

La società augura a mister Ferri buon lavoro e le migliori soddisfazioni sportive alla guida dei lilla.

01072026