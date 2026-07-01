Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Comune di Ceriano Laghetto in risposta ai comuni del Distretto Groane, dopo la rinuncia di presentare il progetto.

La decisione di non presentare un progetto comunale è stata comunicata agli altri enti già il 22 maggio scorso, ben prima della scadenza dei termini, motivandola con due elementi molto chiari: da un lato la scarsa probabilità di successo della candidatura, alla luce anche delle valutazioni tecniche emerse nel corso del lavoro preparatorio e della forte disomogeneità dei progetti presentati; dall’altro la volontà dell’Amministrazione di destinare le proprie risorse ad altre priorità per il territorio.

A ciò si aggiunge la necessità di adottare particolare prudenza nella gestione delle risorse pubbliche, anche alla luce delle recenti osservazioni della Corte dei Conti sulle criticità ereditate dall’amministrazione precedente che impongono all’ente attenzione e responsabilità nell’assunzione di nuovi impegni economici.

È importante inoltre precisare che il Comune di Ceriano Laghetto non ha mai fatto mancare la propria disponibilità a consentire agli altri Comuni di proseguire nel percorso, garantendo il supporto necessario agli adempimenti amministrativi e burocratici richiesti dal Distretto, pur senza presentare un progetto proprio il cui costo sarebbe rimasto in larga parte a carico del nostro ente.

Per questo motivo respingiamo la ricostruzione secondo cui il Comune di Ceriano Laghetto avrebbe impedito la partecipazione del Distretto del Commercio al bando regionale.

Dispiace infine constatare come una scelta amministrativa, motivata da valutazioni tecniche, economiche e di prudenza contabile, sia stata trasformata in una polemica pubblica tra amministrazioni dello stesso territorio. In una fase in cui tutti i Comuni sono chiamati a confrontarsi con risorse limitate e sfide sempre più complesse, crediamo che la collaborazione istituzionale debba prevalere sulle contrapposizioni e che il confronto debba rimanere sul piano amministrativo, evitando letture di carattere partitico che non aiutano i territori né le attività commerciali che il Distretto dovrebbe sostenere.

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