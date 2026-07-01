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CASTIGLIONE OLONA – Due giorni all’insegna dello sport, della convivialità e del divertimento hanno animato il campetto di via Gramsci, che tra sabato 20 e domenica 21 giugno ha ospitato la terza edizione dell’Irish Basketball Festival, torneo di basket 3 contro 3 riservato alla categoria Over 16 e organizzato dal Basket Venegono Uisp. Come da tradizione, la manifestazione si è aperta nella serata di sabato con l’Irish Open Party, appuntamento che ha proposto giochi a tema pallacanestro per adulti e bambini, gare di tiro, oltre a un’area gastronomica con paella, sangria e specialità alla griglia curate dallo staff organizzatore. A fare da colonna sonora alla serata è stata la musica dei Supernature.

Domenica spazio invece alla competizione sportiva vera e propria, disputata sotto un sole particolarmente caldo ma accompagnata da grande entusiasmo e partecipazione da parte delle squadre iscritte. A conquistare il successo finale è stato il Real Dobaglio, capitanato da Peruzzu, che in finale ha superato i Pick ‘N’ PopCorn, formazione composta da giocatori degli Irish Venegono.

Sul gradino più basso del podio si sono classificati i Live Me Alone, squadra nella quale militavano anche i castiglionesi Lorenzo Maruca e Filippo Salvato. Il premio del gironcino Iron è invece andato ai Matusa e Maranza.

Riconoscimento individuale per Giacomo Boscherini, eletto Most Valuable Player (Mvp) del torneo grazie alle prestazioni che hanno trascinato il Real Dobaglio verso la vittoria.

Al termine della manifestazione il Comune di Castiglione Olona ha espresso il proprio ringraziamento a tutte le squadre partecipanti, al team Irish Venegono Uisp per l’organizzazione dell’evento e a tutti i volontari che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione, ormai diventata un appuntamento fisso dell’estate sportiva cittadina.

01072026