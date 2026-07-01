Politica

MILANO – Governare la transizione digitale coniugando i grandi investimenti con la sostenibilità ambientale e del territorio. È questa la sfida lanciata oggi da Palazzo Pirelli durante il convegno “Data center: la Lombardia al centro degli investimenti – Infrastrutture, energia e territorio: le condizioni della crescita”. Con l’approvazione della legge in Consiglio, la Lombardia – prima regione in Italia a dotarsi di una normativa specifica in materia e capofila nazionale per concentrazione di infrastrutture digitali – ha ufficialmente smesso di subire passivamente il flusso tecnologico per iniziare a guidarlo. Il testo aggancia i miliardi dei colossi tech ai bisogni reali delle comunità locali grazie a corsie preferenziali e incentivi per il recupero di aree industriali dismesse, a fronte di una totale tutela delle risorse idriche e del suolo agricolo.

L’evento, organizzato su iniziativa del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Romana Dell’Erba in collaborazione con la Fondazione italiana per lo Sviluppo strategico, ha messo a confronto i massimi vertici istituzionali, i player di mercato (come Amazon Web Services e Goodman) e il mondo accademico e professionale per sviscerare i pilastri della norma.

“È importante promuovere un’attività di confronto e formazione partendo dalla filiera istituzionale regionale verso tutti i territori, unendo istituzioni, amministratori, imprese e stakeholder tecnici, perché il cambiamento va guidato”, ha dichiarato Dell’Erba. “L’insediamento dei data center è un processo che non possiamo e non dobbiamo impedire, ma che va accompagnato con una forte attenzione alla sostenibilità energetica e infrastrutturale. È proprio per questo che oggi, attraverso due panel con protagonisti di alto livello tecnico e amministrativo, abbiamo analizzato tutti i nodi da sciogliere per continuare a essere all’avanguardia. Lo sviluppo tecnologico legato alla digitalizzazione avanza e i data center rappresentano un tassello fondamentale di questa innovazione intesa ad ampio raggio”.

A tracciare la linea politica sulla fermezza della programmazione lombarda è intervenuto Christian Garavaglia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale: “La Regione ha avuto il coraggio di normare l’insediamento di queste strutture, che da un lato rappresentano una parte importante del processo di digitalizzazione e dall’altro costituiscono un elemento da inserire con cura nel contesto urbano e territoriale. Abbiamo due aspetti che corrono in parallelo: lo sviluppo digitale e la tutela dell’ambiente. Credo che la legge regionale offra una chiara interpretazione stabilendo che il rispetto del territorio viene prima di tutto, introducendo paletti, vincoli e criteri ben precisi. Al contempo, la norma apre uno spazio importante allo sviluppo tecnologico, senza chiusure a priori, un obiettivo che riteniamo fondamentale sia per la nostra regione sia per l’intera nazione”.

Sulla necessità e sulla certezza del diritto garantita dal provvedimento si è espresso Michele Schiavi, consigliere regionale Fdi e vicepresidente della Commissione Infrastrutture: “I data center sono fondamentali per due motivi. Il primo è che la Lombardia sta diventando un luogo privilegiato a livello europeo e occidentale per l’insediamento di queste strutture da parte degli operatori, grazie a fattori climatici, territoriali e alla vivacità economica del nostro territorio. Il secondo motivo è la necessità di un quadro normativo chiaro, sia a tutela degli operatori che scelgono di fare investimenti miliardari e hanno il diritto di conoscere regole, tempi e aree idonee, sia a tutela dei territori stessi, dato l’impatto di simili insediamenti. Su questo fronte, la legge introduce una forte sicurezza: non è stata prevista alcuna deroga alla realizzazione dei data center. Questo garantisce stabilità e definisce l’ambito su cui, già nel breve termine, dovremo impegnarci per costruire la migliore infrastruttura di sicurezza attorno a questi centri dati”.

I lavori si sono conclusi con la consapevolezza che la legge rappresenta una garanzia bilaterale: da un lato tutela i sindaci e l’ecosistema lombardo, dall’altro protegge la solidità di investimenti miliardari strategici per la competitività della nazione intera.

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