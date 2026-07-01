SARONNO – Sarà stata l’ora tarda, sarà stato il caldo (anche se il presidente Licata si è premunito di ripristinare il rinfrescamento prima di far partire la seduta), ma la mozione sull’Electrolux discussa ieri sera in consiglio comunale e bocciata dalla maggioranza è parsa un vero e proprio cortocircuito istituzionale. Da un lato la sindaca Ilaria Pagani ha rivendicato il lavoro già avviato al fianco dei lavoratori, con i contatti con i sindacati, il coordinamento tra i Comuni del territorio e l’impegno per seguire da vicino una vertenza che preoccupa tutto il Saronnese. Dall’altro una maggioranza che ha respinto la mozione che chiedeva proprio di istituzionalizzare quel percorso, senza tentare di modificarla, aggiornarla o trasformarla in un documento condiviso a sostegno dei lavoratori e dell’indotto. Un esito che ha dato l’impressione di un vero e proprio cortocircuito politico: riconoscere la validità dell’obiettivo, sostenere che il lavoro è già in corso e, allo stesso tempo, votare contro l’atto che avrebbe potuto rafforzarlo sul piano istituzionale. Il dibattito, andato in scena nella seduta del consiglio comunale di martedì 30 giugno, si è concluso con la bocciatura della mozione, respinta con 14 voti contrari (maggioranza) e 6 favorevoli.

La proposta di Azzi

A presentare la mozione è stato il consigliere Lorenzo Azzi di Forza Italia, con un documento sottoscritto da tutto il gruppo consiliare e anche dal consigliere Luca Amadio, oggi aderente a Futuro Nazionale. Azzi ha chiarito fin dall’inizio che l’obiettivo “non è interferire con il tavolo nazionale, che ha il compito di salvaguardare lo stabilimento, ma costruire un tavolo dei sindaci del Saronnese che possa occuparsi delle ricadute sul territorio, delle famiglie coinvolte e dell’indotto che ruota attorno all’azienda”. Secondo il consigliere di opposizione il nodo non riguarda soltanto i lavoratori diretti, ma l’intero sistema economico locale. La proposta puntava quindi a creare un metodo di lavoro stabile, capace di monitorare quantitativamente gli effetti delle crisi industriali sul territorio e di intervenire in modo preventivo, evitando di rincorrere le emergenze quando ormai si sono già manifestate.

La risposta della sindaca

La sindaca Ilaria Pagani ha replicato spiegando che il lavoro richiesto dalla mozione è già stato avviato. Ha ricordato i contatti mantenuti con le organizzazioni sindacali e il coordinamento già attivo con i Comuni direttamente interessati dalla presenza dello stabilimento: “Lavoriamo costantemente con i sindaci di Solaro, Caronno Pertusella e Ceriano Laghetto per fare massa critica e ottenere dall’azienda dati precisi sulle ricadute occupazionali e produttive della vertenza”. La sindaca ha inoltre ricordato come, allo stato attuale, la procedura di licenziamento sia congelata fino ad agosto, in attesa delle decisioni che arriveranno dal Ministero.

La maggioranza (tramite i consiglieri Pd Roberto Spreafico e Simone Galli) ha ribadito che le decisioni reali spettano al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e che aggiungere un ulteriore tavolo locale sarebbe una duplicazione inutile di strumenti già esistenti: “L’attività richiesta dalla mozione si sta svolgendo, è stato riconosciuto e quindi non ha, secondo noi, molto senso proseguire, non perché non possa essere valido il contenuto, ma proprio perché si va già in questa direzione”. Anche altri consiglieri della maggioranza hanno richiamato il tema delle competenze istituzionali, ricordando come le decisioni determinanti sulla vertenza spettino al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e che un ulteriore tavolo locale rischierebbe di sovrapporsi ai percorsi già attivati.

L’emendamento di Airoldi

Surreale il caso dell’emendamento del consigliere Augusto Airoldi, per Saronno Civica, che si proponeva di coinvolgere formalmente il Comune di Solaro come partner paritetico del tavolo. Airoldi ha rimarcato come la stessa sindaca di Solaro, Nilde Moretti, avrebbe espresso disponibilità verso questa impostazione, utile anche a favorire il raccordo tra le province di Varese e Milano. Inspiegabilmente, anche considerando i buoni rapporti tra le due amministrazioni di centrosinistra, la proposta non è però passata. Per la maggioranza, come spiegato dal consigliere Massimiliano D’Urso (Tu@Saronno), non era necessario formalizzare un coinvolgimento che già esiste nei fatti.

Lo scontro politico finale

La parte conclusiva del dibattito ha assunto toni più politici. Il consigliere Barosso ha criticato i manifesti diffusi nei giorni scorsi da Forza Italia sul caso Electrolux con lo slogan “Meno scaricabarile, più leadership”, definendoli “sgradevoli” e arrivando a parlare di una “barzelletta” alla luce della gestione delle aree industriali da parte delle precedenti amministrazioni.

L’opposizione ha invece ribadito che il valore della mozione non stava soltanto nella gestione dell’emergenza attuale, quanto nella definizione di un metodo permanente per affrontare le future crisi produttive del territorio. Al termine della discussione la maggioranza ha respinto sia l’emendamento sia la mozione, confermando la linea secondo cui il coordinamento tra enti locali e parti sociali è già operativo e non necessita di ulteriori strumenti formali. Per le opposizioni resta invece l’esigenza di trasformare questo lavoro in un organismo stabile, capace di monitorare nel tempo l’impatto economico e occupazionale delle grandi vertenze industriali del territorio.