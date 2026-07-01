Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del consigliere comunale Roberto Spreafico rispetto al dibattito di ieri sera in consiglio comunale nata dalla richiesta del consigliere Luca Amadio che, a seguito del proprio ingresso in Futuro Nazionale ha chiesto di potersi presentare come esponente del partito in ogni intervento. Riportiamo integralmente l’intervento di Spreafico dal titolo “Regole prima di tutto: il valore del ruolo di garanzia”. QUI LA CRONACA DELLA VICENDA

Nell’ultimo consiglio comunale è emerso un episodio che, al di là della vicenda specifica che lo ha originato, merita a mio avviso un commento politico più ampio, proprio perché tocca un tema che riguarda tutti, maggioranza e opposizione.

A seguito della richiesta di chiarimenti da parte di un consigliere, il presidente del consiglio comunale Francesco Licata ha fornito una risposta volutamente prescindendo da qualsiasi valutazione politica, per attenersi rigorosamente a quanto previsto dal regolamento. Una scelta netta, esplicitata dallo stesso presidente: applicare la norma così come scritta, indipendentemente da cosa lui stesso, sul piano personale e politico, avrebbe forse preferito.

È un atteggiamento che va riconosciuto e ringraziato, non perché coincida con le nostre posizioni politiche — in altre vesti, il presidente avrebbe scelto diversamente — ma perché rappresenta esattamente ciò che ci si deve aspettare da chi ricopre un ruolo di garanzia.

Il presidente del consiglio comunale non è lì per rappresentare una parte politica, ma per assicurare che le regole valgano allo stesso modo per tutti, comprese quelle scomode o quelle che non premiano la propria area di appartenenza.

Credo sia utile, in un momento come questo, ribadire un principio che può sembrare scontato e che invece scontato non è mai stato, nella storia delle democrazie: la distinzione tra il piano politico e il piano del diritto e delle procedure.

C’è, e ci deve essere, uno spazio pieno per l’idea politica forte, convinta, sostenuta con passione: è la sostanza stessa della vita democratica, ed è giusto che ciascuno di noi la eserciti senza remore.

Ma ci sono momenti e luoghi — soprattutto quelli istituzionali, quelli delle regole che un’assemblea si è data — in cui quella passione deve fare i conti con un principio superiore: il rispetto delle norme e delle procedure, applicate in modo imparziale da chi ha il compito di farle rispettare.

Questa separazione tra politica e diritto è una conquista relativamente recente nella storia delle istituzioni, ed è proprio ciò che ci protegge dal rischio di derive autoritarie, di qualunque segno esse siano. Quando chi presiede un’assemblea sceglie di applicare la regola anche quando questa non gli è politicamente comoda, sta facendo qualcosa di più di un atto tecnico: sta difendendo un principio di cui tutti, prima o poi, avremo bisogno — a maggioranza invertita, magari.

Per questo va dato atto al presidente Francesco Licata di aver scelto, in quest’occasione, la strada più difficile e più giusta: quella delle regole prima delle convenienze.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09