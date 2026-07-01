Cronaca

GARBAGNATE MILANESE – Ancora un furto ai danni della Hilti di via Pellico. Nella notte di oggi, intorno all’1.34, tre banditi sono entrati in azione prendendo di mira il punto vendita di attrezzature per l’edilizia. Si tratta del terzo episodio in circa un mese ai danni della stessa attività.

Secondo le prime informazioni, i malviventi sono arrivati a bordo di due auto rubate e hanno forzato la saracinesca del negozio nel tentativo di impossessarsi di trapani e di altro materiale destinato all’edilizia. L’azione, però, è stata interrotta dal rapido intervento delle guardie giurate di Sicuritalia e delle forze dell’ordine.

I tre sono quindi fuggiti in fretta, abbandonando sul posto una delle vetture rubate utilizzate per il colpo e parte della refurtiva. Una parte del materiale, tuttavia, è stata portata via prima della fuga. L’entità del bottino è in corso di quantificazione.

Dopo il colpo di aprile, seguito da un secondo episodio avvenuto nei giorni scorsi, i ladri sono tornati nuovamente a colpire la stessa attività. Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili.

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